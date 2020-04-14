Минздрав разработает способы постконтактной профилактики COVID-19

Минздрав России сообщил 14 апреля, что разрабатывает способы экстренной постконтактной профилактики заражения коронавирусом для медицинских работников. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании по реализации регионами мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции во вторник, 14 апреля.

«Разработаны способы экстренной постконтактной профилактики инфекции для медработников в случае попадания биологических жидкостей на кожу или слизистые оболочки, а также схема медикаментозной профилактики медработников», — приводит его слова пресс-служба министерства.

Все медицинские работники каждый день проходят осмотр, им дистанционно измеряют температуру.

Мурашко отметил, что защита медперсонала является обязанностью и важнейшим приоритетом для всех руководителей медицинских организаций. По его словам, речь идет не только об обеспечении средствами индивидуальной защиты, но и о реализации противоэпидемических мер на уровне учреждения, а также выполнении сотрудниками всех предписаний по обеспечению эпидемиологической безопасности.

Накануне Мурашко сообщил, что отечественная компания разработала препарат от коронавируса. Его клинические испытания должны начаться через 10–12 дней. Он отметил, что это полностью российский аналог зарубежного препарата, который уже тестировали в ряде стран.

Министр добавил, что ведомство наблюдает риск дефицита по некоторым лекарствам. Установлены лимиты по 17 медицинским препаратам, по которым необходимо контролировать остатки.

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