Эксперт рассказал об отсутствии помогающего на 100% препарата от COVID-19

На сегодняшний день лекарства, которое помогало бы на 100% при новом коронавирусе, пока нет. Об этом рассказал советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.

По его словам, для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией чаще всего требуется несколько лекарственных препаратов, пишет «РИА Новости». При этом эксперт отметил, что испытания различных препаратов от COVID-19 сейчас проходят по всему миру.

9 апреля глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что состояние зараженных коронавирусом, которые не начали лечение своевременно или не придерживались предписаний медиков, ухудшается.

Также министр предостерег от самостоятельного использования противомалярийного препарата, применяющегося при лечении COVID-19.

Ранее в этот день Минздрав опубликовал пятую версию методических рекомендаций по коронавирусу. В частности, был расширен список лекарств, которые можно применять для лечения коронавирусной инфекции.

Также ведомство назвало пять главных симптомов коронавируса, среди них оказались одышка, утомляемость и ощущение сдавленности в грудной клетке.

По состоянию на 3:50 мск 11 апреля, в России диагностировано 11 917 случаев заболевания COVID-19, из них 1786 — за последние сутки. 795 человек вылечились. 94 пациента скончались.

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