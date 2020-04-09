Минздрав назвал пять главных симптомов коронавирусной инфекции

Главными симптомами коронавирусной инфекции являются повышение температуры тела, кашель, одышка, утомляемость и ощущение сдавленности в грудной клетке. Их перечень Министерство здравоохранения России опубликовало 9 апреля в пятой версии методических рекомендаций по коронавирусу.

Повышение температуры тела отмечается у более чем 90% заболевших. Кашель может быть сухой или с небольшим количеством мокроты, на него жалуются 80% пациентов. Одышку отмечают 55% заболевших, утомляемость — 44%, ощущение заложенности в грудной клетке — более 20%.

Кроме этого, при коронавирусной инфекции у пациентов могут быть боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, конъюнктивит. Наиболее тяжелая одышка развивается к 6–8-му дню от момента инфицирования.

Менее распространенными симптомами коронавируса являются боль в мышцах (11%), спутанность сознания (9%), головные боли (8%), кровохарканье (5%), диарея (3%), тошнота, рвота, тахикардия. На начальном этапе заболевания эти симптомы могут наблюдаться и при отсутствии повышения температуры тела.

Инкубационный период коронавируса варьируется от двух до 14 дней, чаще всего — 6–7 суток с момента попадания инфекции в организм.

Ранее 9 апреля сообщалось, что в Москве создан клинический комитет по борьбе с коронавирусом, в который вошли главврачи коронавирусных стационаров. Первой инициативой представителей комитета стало объединение стационаров в общую систему для лечения пневмонии и коронавируса. Это связано с тем, что большинство случаев пневмоний сейчас вызвано именно коронавирусом.

В России, по данным на 9 апреля, зарегистрировано более 10 тыс. заболевших коронавирусом в 81 регионе. За весь период от болезни скончались 76 пациентов, выздоровели 698 человек.

Вспышка коронавируса началась в китайском городе Ухань в декабре прошлого года и за несколько месяцев охватила более 200 стран мира. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. По данным сайта Worldometer на 9 апреля, инфекцией заразились более 1,5 млн людей.

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