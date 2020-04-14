Мурашко заявил о разработке вакцины от COVID-19 в семи научных центрах

В России разработка вакцины от COVID-19 проходит в семи научных центрах, в ближайшее время начнутся клинические испытания. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Работы над вакцинами в семи центрах идут, и это единственный метод профилактики, который действительно будет на 100% работать. Первые результаты уже есть определенные. Мы ожидаем, что в клинику в ближайшее время [они] также зайдут, в клинические исследования», — цитирует ТАСС слова главы ведомства, выступавшего в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

По словам Мурашко, на сегодняшний день более половины регионов страны готовы к оказанию помощи больным с коронавирусом, а к 28 апреля ожидается переход на полную готовность всех оставшихся региональных медицинских организаций, в том числе тех, кто не успел перепрофилироваться под прием пациентов с COVID-19.

Также министр рассказал о создании специальной группы мониторинга и обеспечения средств индивидуальной защиты для тех медучреждений России, где особенно наблюдается дефицит запасов необходимых средств.

Накануне Мурашко сообщил, что отечественная компания разработала российский аналог препарата от коронавируса, чьи клинические испытания должны начаться через 10–12 дней. Также стало известно, что Минздрав установил лимиты по 17 медицинским препаратам, по которым необходимо контролировать остатки для избежания дефицита.

Ранее в этот же день Мурашко заявил о разработке способов экстренной постконтактной и медикаментозной профилактики инфекции для медработников российских больниц.

Всего в России по состоянию на 14 апреля диагностированы 21 102 случая заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. 170 пациентов скончались.

Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.