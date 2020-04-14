Прямой эфир
Сюжет:

В больнице № 2 и в Коммунарке назвали число выписанных за сутки

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В больнице в Коммунарке 491 человек лечится от внебольничной пневмонии, за сутки выписано 86 пациентов. Об этом написал на своей странице в Facebook 14 апреля главный врач лечебного учреждения Денис Проценко.

Код выхода: поможет ли Москве неделя жестких ограничений
Специалисты ждут роста числа заболевших COVID-19 в ближайшие дни

За сутки поступил 51 пациент.

По словам Проценко, с диагнозом «внебольничная пневмония» в медучреждении находятся 489 пациентов, с подтвержденным COVID-19 — 292, а на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 39 человек.

Главный врач «Инфекционной клинической больницы № 2» в Москве Светлана Краснова написала в Facebook о 34 выписанных пациентах, шесть из которых излечились от COVID-19.

Она добавила, что за сутки в медицинское учреждение поступили 87 человек, из них пять — с COVID-19.

«Находятся на лечении 749 человек, в том числе 25 в реанимации», — сообщила она. Из них 174 человека с COVID-19, среди которых 20 детей, 23 беременных женщины, пять человек в хирургическим отделении, а 10 пациентов — в отделении реанимации и интенсивной терапии на ИВЛ.

По последним данным на 13 апреля, в Москве число зараженных коронавирусом достигло 10 158, вылечились 687 человек, а погибли — 82. Общее число инфицированных в России составляет 18 328 человек.

В понедельник Проценко сообщил, что за минувшие сутки в больницу в Коммунарке поступили 37 пациентов, а выписали семь человек.

корона

В воскресенье директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович заявила, что ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистическому сценарию и позитивной динамики не наблюдается.

Самая актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8-800-2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
За сутки на лечение в больницу в Коммунарке поступили 37 человек
Эксперт рассказала о смене динамики распространения COVID-19 в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020