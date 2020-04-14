В больнице № 2 и в Коммунарке назвали число выписанных за сутки

В больнице в Коммунарке 491 человек лечится от внебольничной пневмонии, за сутки выписано 86 пациентов. Об этом написал на своей странице в Facebook 14 апреля главный врач лечебного учреждения Денис Проценко.

За сутки поступил 51 пациент.

По словам Проценко, с диагнозом «внебольничная пневмония» в медучреждении находятся 489 пациентов, с подтвержденным COVID-19 — 292, а на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 39 человек.

Главный врач «Инфекционной клинической больницы № 2» в Москве Светлана Краснова написала в Facebook о 34 выписанных пациентах, шесть из которых излечились от COVID-19.

Она добавила, что за сутки в медицинское учреждение поступили 87 человек, из них пять — с COVID-19.

«Находятся на лечении 749 человек, в том числе 25 в реанимации», — сообщила она. Из них 174 человека с COVID-19, среди которых 20 детей, 23 беременных женщины, пять человек в хирургическим отделении, а 10 пациентов — в отделении реанимации и интенсивной терапии на ИВЛ.

По последним данным на 13 апреля, в Москве число зараженных коронавирусом достигло 10 158, вылечились 687 человек, а погибли — 82. Общее число инфицированных в России составляет 18 328 человек.

В понедельник Проценко сообщил, что за минувшие сутки в больницу в Коммунарке поступили 37 пациентов, а выписали семь человек.

В воскресенье директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович заявила, что ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистическому сценарию и позитивной динамики не наблюдается.

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