Собянин поручил предоставить медикам бесплатные такси и места в гостиницах

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил предоставить медикам бесплатные места в гостиницах и такси. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе столичного градоначальника.

«Медицинским работникам коронавирусных стационаров будет предоставлена возможность бесплатного проживания в столичных гостиницах и проезда на такси до места работы и обратно. Оплата гостиничных и транспортных услуг будет осуществляться за счет городского бюджета», — передает ТАСС.

Отмечается, что мэр уже подписал соответствующее постановление. Размещение врачей в гостиницах поможет минимизировать риски заражения их родных и близких. Для размещения медиков в отелях проведена работа по переоборудованию помещений и усилению санитарного режима.

По возможности, их будут заселять в гостиницы поблизости с местом работы. Предполагается, что в программе временного размещения примут участие порядка 20 отелей и гостиниц, а также четыре-пять служб такси. Заезд медработников начался 12 апреля.

Ранее в четверг стало известно, что по поручению Собянина выписанных из стационаров москвичей развозят по домам на специально выделенных автобусах.

По данным оперштаба на 16 апреля, в России число заразившихся коронавирусом нового типа достигло 27 938 человек. С начала эпидемии в стране зафиксировано 232 летальных исхода, 2304 человека выздоровели.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.