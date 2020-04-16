Дептранс Москвы заявил об отсутствии очередей на станциях метро

Станции московского метрополитена утром в четверг работают без затруднений. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

В телеграм-канале департамента появились фотографии пустых станций и свободных проходов.

«Станции «Комсомольская», «Домодедовская» и «Царицыно» прямо сейчас. На остальных станциях затруднений также нет, но оставайтесь, пожалуйста, дома», — говорится в сообщении.

11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который гласит, что с 15 апреля для перемещения на личном и общественном транспорте в столице и области необходимы цифровые пропуска.

Как следствие, накануне, на разных станциях метро скопились очереди, из-за того что полиция проверяла эти электронные документы.

В свою очередь, Собянин назвал образование очередей из-за проверки пропусков на передвижение в Москве «очень критичным фактом» и пообещал, что власти автоматизируют этот процесс.

Вместе с тем, в Кремле заявили, что возможность появления наказаний для чиновников и силовиков за создание опасных скоплений людей пока не обсуждается.

Вечером 15 апреля Дептранс Москвы сообщил, что проверка пропусков на транспорте будет полностью переведена в автоматический режим через карты «Тройка», «Стрелка» или социальную карту.