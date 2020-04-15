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Дептранс Москвы сообщил о переводе проверки пропусков в автоматический режим

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Проверка пропусков на транспорте будет полностью переведена в автоматический режим через карты «Тройка», «Стрелка» или социальную карту, сообщили в среду, 15 апреля, в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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«Мы проработали перевод проверки пропусков полностью в автоматический режим. Это будет делаться через «Тройку» (которых выдано уже 35 млн), «Стрелку» или социальную карту. <...> Вводить систему будем поэтапно. Завтра мы выложим подробную инструкцию, как действовать», — говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.

11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для перемещения на личном и общественном транспорте в столице и области нужны будут цифровые пропуска. Такие ограничения приняты для контроля за перемещениями граждан по городу на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Для передвижения пешком пропуск не требуется. Выходить на улицу по-прежнему можно только в экстренных случаях, для похода в ближайшие магазин или аптеку, выноса мусора и выгула питомца в 100 м от дома. К 14 апреля было оформлено 3,2 млн цифровых пропусков, большинство из них — для совершения поездок на работу.

По данным оперштаба, за последние сутки в Москве выявлено 1774 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 14 776.

В России на сегодняшний день, согласно данным портала стопкоронавирус.рф, количество случаев заражения достигло 24 490 — за последние сутки выявлено 3388, вылечились — 1986, умерли — 198.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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