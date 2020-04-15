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В метро Москвы в конце первого дня пропускного режима пропали очереди

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Москвичи рассказали об отсутствующих вечером очередях в столичном метро, на которые пассажиры жаловались утром, сообщает телеканал РЕН ТВ в среду, 15 апреля.

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С утра многие горожане на вход в метро стояли в очередях из-за проверки проверки цифровых пропусков. Сотрудники метрополитена сообщили, что предприятие не имеет никакого отношения к проверке.

Теперь проверка пропусков на транспорте будет полностью переведена в автоматический режим через карты «Тройка», «Стрелка» или социальную карту.

В департаменте транспорта Москвы объяснили, что проверять пропуска у пассажиров будут контролеры, а не сотрудники правоохранительных органов.

11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для перемещения на личном и общественном транспорте в столице и области нужны будут цифровые пропуска. Такие ограничения приняты для контроля за перемещениями граждан по городу на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

квДля передвижения пешком пропуск не требуется. Выходить на улицу по-прежнему можно только в экстренных случаях, для похода в ближайшие магазин или аптеку, выноса мусора и выгула питомца в 100 м от дома.

К 14 апреля было оформлено 3,2 млн цифровых пропусков, большинство из них — для совершения поездок на работу.

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