В Главконтроле назвали прогулки с детьми нарушением самоизоляции

Прогулки с детьми относятся к нарушению самоизоляции, за которое можно получить штраф. Об этом в среду, 15 апреля, заявил «РИА Новости» начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

«С детьми гулять нельзя, и без детей тоже нельзя. Есть определенные варианты, когда разрешено выходить на улицу. Других вариантов нет. Надо постараться обезопасить себя и окружающих и продержаться, чтобы снизить высокий эпидемиологический порог», ― сказал он агентству.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. 2 апреля президент России Владимир Путин продлил в стране период нерабочих дней до 1 мая.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для перемещения на личном и общественном транспорте в столице и области нужны будут цифровые пропуска. Такие ограничения приняты для контроля за перемещениями граждан по городу на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 15 апреля в России общее число заболевших достигло 24 490 человек в 84 регионах страны. Умерли 198 пациентов, выздоровели ― 1986.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.