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В московские суды за сутки поступило 12 дел о нарушении самоизоляции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В суды Москвы поступило 12 дел, связанных с нарушением режима самоизоляции. Об этом говорится в сообщении, поступившем «Известиям» 15 апреля.

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По словам официального представителя Мосгорсуда Ульяны Солоповой, некоторые из них были рассмотрены сегодня. Так, столичные суды рассмотрели два дела о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 6.3 КоАП РФ). В первом случае нарушитель находился в 500 м от дома, во втором — в 12 км. Оба получили штраф в размере 15 тыс. рублей.

Кроме того, Тверской районный суд Москвы оштрафовал хозяйку салона красоты за продолжение работы, несмотря на запрет Роспотребнадзора, по ст. 20.6.1 КоАП («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).

14 апреля сообщалось, что в Москве за последние дни за нарушение правил торговли в условиях режима повышенной готовности оштрафовали 92 торговые точки. Общая сумма штрафов может составить более 12,5 млн рублей в зависимости от решений суда.

Президент Владимир Путин утвердил 1 апреля поправки в КоАП об ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических мер для физических лиц и организаций в стране.

С вечера 29 марта в Москве и Московской области действует обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Период с 30 марта по 30 апреля объявлен нерабочим с сохранением зарплаты.

Исключение составляют магазины, продающие товары первой необходимости, продуктовые, зоотовары, аптеки и некоторые другие сферы. В торговых точках в районе касс должна быть нанесена разметка, позволяющая покупателям соблюдать дистанцию друг от друга в полтора метра.

По состоянию на 15 апреля, в России общее число заболевших достигло 24 490 человек в 84 регионах страны. Скончались 198 пациентов, выздоровели ― 1986.

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