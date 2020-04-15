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Песков оценил возможность появления наказаний за опасные скопления людей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Кремле не обсуждается возможность появления наказаний для чиновников и силовиков за создание опасных скоплений людей. Об этом 15 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«В настоящее время они (наказания. — Ред.) никак не оговариваются и не предусматриваются. В случае если будут создаваться какие-то преднамеренные скопления — то да», — сказал он.

Отвечая на вопрос, в каком случае можно задействовать силы Минобороны, Песков отметил, что на данный момент никаких решений на этот счет не принималось, а опыт военных «может быть применен там, где потребуется».

«Говорить о том, что полицейские не справляются, нельзя. Полицейские только начали выполнять эти функции. И все москвичи обязаны оказывать этому содействие. Наши военные специалисты наработали уже большой опыт в борьбе с коронавирусом. Они работали и продолжают работать в очень горячих точках», — подчеркнул Песков.

11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для перемещения на личном и общественном транспорте в столице и области нужны будут цифровые пропуска. Такие ограничения приняты для контроля за перемещениями граждан по городу на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

В первый день работы пропускного режима, на входе в столичное метро образовались очереди из-за проверки соответствующих документов. Собянин назвал появление пробок в подземке очень критичным фактором и сообщил, что власти намерены автоматизировать этот процесс.

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