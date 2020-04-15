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Власти прокомментировали работу сервиса выдачи пропусков в Москве

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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В Москве сервис выдачи пропусков работает штатно. Об этом сообщили в среду, 15 апреля, в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.

В случае возникновения сложностей при оформлении пропуска через интернет-портал nedoma.mos.ru граждане могут воспользоваться предусмотренными альтернативными способами.

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Так, жители столицы могут обратиться по вопросам оформления пропусков по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправить СМС на номер 7377.

11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для перемещения на личном и общественном транспорте в столице и области нужны будут цифровые пропуска. Такие ограничения приняты для контроля за перемещениями граждан по городу на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Для передвижения пешком пропуск не требуется. Выходить на улицу по-прежнему можно только в экстренных случаях, для похода в ближайшие магазин или аптеку, выноса мусора и выгула питомца в 100 м от дома. К 14 апреля было оформлено 3,2 млн цифровых пропусков, большинство из них — для совершения поездок на работу.

Для детей младше 14 лет пропуск не требуется, но передвигаться по городу они могут только в сопровождении родителей.

Между тем 15 апреля, в первый день работы пропускного режима, на входе в столичное метро образовались очереди из-за проверки соответствующих документов. Собянин назвал появление пробок в подземке очень критичным фактором и сообщил, что власти намерены автоматизировать этот процесс.

По данным оперштаба за последние сутки в Москве выявлено 1774 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 14776.

В России на сегодняшний день, согласно данным портала стопкоронавирус.рф, количество случаев заражения достигло 24 490 — за последние сутки выявлено 3 388, вылечились — 1 986, умерли — 198.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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