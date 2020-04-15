Россия и Сирия призвали надавить на США для отмены санкций из-за COVID-19

Россия и Сирия призывают мировое сообщество оказать давление на США для отмены санкций в отношении Дамаска в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в совместном заявлении начальника российского Национального центра управления обороной (НЦУО) Михаила Мизинцева и сирийского министра муниципального управления и экологии Хусейна Махлюфа в среду, 15 апреля.

Стороны отмечают, что, как и в случае с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство», Соединенные Штаты отказываются видеть угрозу распространения коронавируса в Сирии, а также не учитывают мнение ООН. Для Вашингтона призывы к смягчению ограничений не являются достаточным поводом для изменения санкционной политики в отношении Дамаска, «даже если речь идет о выживании всего сирийского народа», отмечается в заявлении.

«В этих условиях призываем всё мировое сообщество предоставить правительству Сирии международную поддержку и оказать давление на США и их союзников для отмены незаконных и бесчеловечных санкций, фактически направленных на истребление населения целой страны», — приводит ТАСС слова представителей России и Сирии.

В документе говорится о нехватке в Сирии тестов на коронавирус, а в больницах страны всего 25 тыс. коек для больных и критически не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких. Исправить это не получается из-за санкций.

Отмечается, что беженцы в подконтрольном США лагере Эр-Рукбан в Сирии практически не будут иметь шансов выжить, если там начнется эпидемия этого вируса.

Бывшие жители лагеря говорят об отсутствии там медикаментов, квалифицированных врачей и о закрытых медпунктах. В заявлении отмечается, что американская сторона, не оказывает медицинскую помощь проживающим в этом месте сирийцам.

В межведомственных координационных штабах считают, что американская сторона «под любым предлогом» пытается заблокировать вывод жителей Эр-Рукбана на подконтрольные сирийскому правительству территории.

Из-за карантинных мер по предотвращению распространения в Сирии коронавирусной инфекции число возвращающихся на родину сирийцев «резко сократилось и на сегодняшний день не превышает двух человек в сутки», отмечается в заявлении.

Ранее, 26 марта, Россия, Китай, Иран, Сирия, Куба, Никарагуа, КНДР и Венесуэла в совместном письме генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерришу призвали отменить санкции, которые мешают бороться с распространением коронавируса. Незадолго до этого Гутерриш призывал лидеров G20 отменить санкции, мешающие поставкам лекарств и товаров первой необходимости.

8 апреля Сирия попросила Россию предоставить защитные средства и оборудование для борьбы с коронавирусом. С 25 марта в этой арабской стране действует комендантский час. С 18:00 до 6:00 по местному времени (совпадает с московским) на улицах остаются дежурить только полицейские.

На следующий день официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что самая сложная и потенциально взрывоопасная ситуация по распространению коронавируса сложилась в сирийском Заевфратье и в зоне вокруг ат-Танфа.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в городе Ухань в Китае в декабре. По данным сайта Worldometer на 15 апреля, в 210 странах мира инфицировано более 2 млн человек. В Сирии официально зарегистрировано 29 заболевших.