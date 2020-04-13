«Источник проблем на Ближнем Востоке — действия и подход США»

Иран предложил США помощь в борьбе с коронавирусом, поскольку защита от инфекции — задача всего мирового сообщества, которая выше политических разногласий. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол исламской республики в России Казем Джалали. По его словам, Тегеран готов оказать содействие и наиболее пострадавшим странам Ближнего Востока — в частности, Сирии, Йемену и Палестине. Он подчеркнул, что ни один иранский солдат на территории САР не инфицирован, опровергнув сообщения СМИ о том, что коронавирус в Сирию завезли военные из Ирана. Раскрыл посол и некоторые подробности плана разрешения ближневосточного конфликта, который сейчас предлагает его государство.

«Этот вирус не знает границ»

— В Иране заявили, что готовы начать поставки систем диагностики коронавируса другим странам. О каких государствах идет речь? Будет ли Тегеран помогать бороться с вирусом Палестине, Йемену и Сирии?

— Естественно, любая помощь по мере наших возможностей для борьбы с этой эпидемией будет предоставлена этим странам. В Иране мы применили все возможности научных центров, в частности, наукоемких компаний для производства средств, необходимых для противостояния коронавирусу, и достигли определенных успехов.

На самом деле борьба с распространением коронавируса и обуздание заболевания — это защита всего человеческого сообщества. С учетом того что этот вирус не знает границ, противостояние ему тоже нуждается в объединении усилий всех стран. Исламская республика даже по отношению к США, которые испытывают к нам явную враждебность — ввели против Ирана жестокие, незаконные и антигуманные санкции, — выразила готовность оказать народу этой страны свою помощь в борьбе с коронавирусом.

и1 Фото: REUTERS/WANA/Ali Khara

— В Госдепартаменте между тем утверждают, что США также предлагали Ирану гуманитарную помощь, однако Тегеран от нее отказался. Можете ли вы подтвердить эту информацию? Будет ли Иран и дальше отказываться от американской помощи?

— Как вы знаете, исламская республика объявила всем странам мира, что нуждается в помощи, и на этом основании некоторые государства, в том числе и Россия, отправили гуманитарный груз в Тегеран. Поставки из Китая еще продолжаются. Иран принял всю эту помощь и выразил благодарность странам, ее поставляющим.

Подход США к данной теме абсолютно политический. Если бы намерения Вашингтона были гуманными, американцы отменили бы жестокие односторонние санкции против Ирана и других стран. Мы неоднократно выступали с таким требованием. Официальные лица некоторых стран, включая Россию, Китай и даже ЕС, а также генсека ООН, тоже сделали акцент на отмене или приостановке этих санкций, однако США продолжают вести себя так, будто их это не касается и ничего не произошло.

Опыт показал: народ Ирана достойно преодолевал трудные времена и так же преодолеет период борьбы с коронавирусом, опираясь на свои возможности и помощь дружественных стран. Пусть будет стыдно тем, кто не принял участие в этом гуманитарном акте.

«Преподать урок разжигателям войн»

— Известны ли случаи распространения инфекции среди иранских военных, борющихся с терроризмом в Сирии?

— До сих пор мы не получали никаких сведений о том, что кто-либо из наших советников в Сирии был заражен коронавирусом.

и4 Иранские военные Фото: ТАСС/Виталий Невар

— 31 марта МИД ФРГ отчитался, что механизм для расчетов с Ираном INSTEX, который обещали запустить уже два года, наконец заработал и по нему прошли первые трансакции. Как этот шаг оценивают в Иране? Это эффективный метод расчетов?

— Мы позитивно оцениваем этот акт, однако запуск этого канала далек от полных обязательств трех европейских стран — участников СВПД и Европейского союза. Запуск этого механизма является важным шагом, однако мы не считаем его достаточным. Европа должна с большей серьезностью перевести в практическую плоскость реализацию своих обязательств. Факт в том, что INSTEX без наличия финансовых источников (средств оплаты европейских поставок в Иран. — «Известия») не может быть эффективным. Следует их обеспечить, и это достижимо через продажу иранской нефти.

— Дональд Трамп 1 апреля заявил, что Иран или его сторонники готовят нападение на американские базы в Ираке. Январское противостояние продолжается? Стоит ждать нового витка вооруженной борьбы в регионе?

— Поскольку Трамп в деле борьбы с коронавирусом действовал очень плохо и проявил халатность, а с другой стороны, потерял все достижения в сфере создания рабочих мест и биржевого рынка, он приступил к созданию новостей и преждевременных суждений. Возможно, он намеревается создать искусственный кризис в регионе и таким образом отвлечь общественное мнение от реальных фактов.

По этой причине следует очень внимательно следить за такими заявлениями. В то же время решение парламента Ирака по поводу ухода американских вооруженных сил вызвало недовольство США, и они хотят сделать так, чтобы этот уход для Багдада и всего региона был очень затратным.

События, происходившие в течение последних лет, показали: источник всех существующих проблем на Ближнем Востоке и в Ираке в частности — это действия и подход американцев, а также поддерживаемых ими террористических группировок.

и5 Американские военные Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Timothy L. Hale



В то время, когда генсек ООН призывает мировое сообщество остановить милитаристские действия, США продолжают творить провокации в Ираке. Это противоречит официальному требованию иракского правительства и народа о выводе американских войск, может подтолкнуть регион к усилению нестабильности и катастрофе.

Как уже не раз отмечали наши высшие должностные лица, Иран не планирует начинать новую войну, однако готов преподать урок разжигателям войн. Любое действие или безрассудное поведение со стороны вооруженных сил США против исламской республики получит самый решительный отпор.

«Единственное решение палестинской проблемы»

— Как в Иране относятся к американо-израильскому плану ближневосточного урегулирования, известному как «сделка века»? Готов ли Иран оказать помощь Палестине, в том числе военную, чтобы не допустить аннексии палестинских территорий в долине реки Иордан?

— «Сделка века» — это мертворожденная идея. У нее нет никаких шансов на успех, поскольку она учитывает интересы лишь одной стороны и не принимает во внимание интересы палестинского народа. Единственное решение палестинской проблемы — это демократический путь, предложенный верховным лидером исламской революции аятоллой Хаменеи: референдум, в ходе которого все палестинцы, включая мусульман, иудеев и христиан, определят свое будущее. Американцы выдвинули свой произраильский план без оценки реальной ситуации, и это большая ошибка.

и3 Палестинский мужчина сидит перед израильскими солдатами на дороге, ведущей в долину реки Иордан, во время столкновений на контрольно-пропускном пункте Тайасир, 25 февраля 2020 года Фото: Global Look Press/GNidal Eshtayeh/Xinhua

— Завершился ли процесс передачи «черных ящиков» с украинского Boeing, потерпевшего крушение в районе Тегерана в начале января? Когда Иран передаст «черные ящики» украинской стороне?

— Как было объявлено еще в марте соответствующими ответственными лицами исламской республики, процесс расшифровки «черного ящика» был остановлен из-за распространения коронавируса. Однако мы готовы возобновить обсуждение этих вопросов.

— В начале марта гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран не предоставил агентству информации по ядерным объектам, и подчеркнул: страна рискует спровоцировать кризис, если не будет сотрудничать с организацией. Продолжает ли Тегеран допускать инспекторов МАГАТЭ на свои объекты и предоставлять требуемую информацию?

— Исламская республика осуществляет самое активное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии. МАГАТЭ проводит самое большое количество инспекций именно в Иране. Часть недавнего доклада руководителя агентства, посвященная теме, указанной вами, относится к досье, по которому исламская республика ранее уже предоставила необходимые ответы.

Как я уже отметил, Тегеран по-прежнему готов работать с агентством, однако ждет предоставления приемлемых документов. Ожидаем от МАГАТЭ, что оно будет действовать в соответствии со своими же правилами.

— Если США усилят санкционное давление и призовут страны ЕС также присоединиться к санкциям, пойдет ли Иран на закрытие доступа в страну экспертам МАГАТЭ?

— Иран неоднократно объявлял, что готов вернуться к своим обязательствам по СВПД. Вы ведете речь о том времени, когда три европейские страны и ЕС уже не будут привержены своим обязательствам по соглашению и полностью примкнут к США. Следует уточнить: а будет ли в то время существовать СВПД с тем, чтобы та или иная страна могла бы его выполнить?

и2 Строительство АЭС «Бушер» Фото: Global Look Press/Ahmad Halabisaz/Xinhua

— Остановилось ли из-за коронавируса возведение атомного реактора АЭС «Бушер»? Санкции США как-то влияют на темпы строительства?

— Реализация этого проекта продолжается в соответствии с договоренностью. Мораторий на санкции США относительно мирной ядерной деятельности Ирана до сих пор продлевается (Вашингтон не накладывает санкции на иранскую атомную энергетику благодаря специальному мораторию: в последний раз его продлили 28 марта, очередной срок истечет через 60 дней, 27 мая. — «Известия»).

Однако, если санкции будут введены, продолжение деятельности по строительству АЭС «Бушер» будет полностью зависеть от корпорации «Росатом».