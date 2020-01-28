Совет опасности: РФ выступает против санкций ООН в отношении Ирана

Если Совбез ООН начнет обсуждать возвращение санкций против Ирана, Россия выступит против. Об этом «Известиям» заявил высокопоставленный источник, знакомый с ситуацией. В середине января три европейских государства-участника ядерной сделки с Ираном — Великобритания, Германия и Франция — объявили о запуске механизма разрешения споров (МРС). При худшем сценарии он может привести к тому, что СБ ООН вернется к санкционному давлению в отношении Тегерана. Собеседники «Известий» в европейских дипломатических кругах заверили: этот шаг — не что иное, как попытка удержать страну в рамках соглашения, и выразили надежду на то, что Москва к механизму всё же присоединится.

Механизм дерегулирования

14 января стало известно, что три европейских страны — участницы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана — Британия, Германия и Франция (Е3) — при поддержке Евросоюза запускают механизм разрешения споров. Он предусмотрен в ядерной сделке и состоит из шести этапов (пункты 36 и 37 СВПД).

1. Если одна из сторон сделки считает, что Иран не выполняет свои обязательства, она передает соответствующий запрос в совместную комиссию (СК). Туда входят все подписанты соглашения (Британия, Германия, Франция, Евросоюз, Россия, Китай), кроме США, которые покинули сделку в мае 2018 года. На решение вопроса у СК есть 15 дней с возможностью продлить обсуждения.

2. Если решить вопрос на первом этапе не удалось, его рассмотрение переходит к министрам иностранных дел. Параллельно с этим обвинитель или обвиняемый может обратиться к трехстороннему консультативному совету. У обоих органов так же есть 15 дней с возможностью продления.

3. В отсутствие решения в течение предыдущих 30 дней совместная комиссия начинает рассматривать вердикт консультативного совета.

4. Если обвиняющая сторона и после этого не удовлетворена исходом обсуждений, она может начать сокращать выполнение обязательств по договору. При этом соответствующее уведомление направляется в Совет Безопасности ООН.

5. Получив уведомление, СБ должен в течение 30 дней проголосовать за сохранение режима без санкций в отношении Ирана. Из 15 голосов девять должны быть в его пользу — при этом необходимо, чтобы ни один из постоянных членов не накладывал на решение вето.

6. Если такая резолюция не получит одобрения, то прежние четыре пакета санкций ООН (в отношении иранской финансовой системы, экспорта нефти и оружия и поставок в страну авиационной техники) будут восстановлены.

Страны евротройки настаивают: они запустили этот механизм в попытке удержать в соглашении Иран, который в январе 2020 года завершил пятый раунд сокращения своих обязательств.

— МРС — это процесс решения противоречий, и мы привержены тому, чтобы добросовестно его использовать в поиске жизнеспособного решения вопросов о соблюдении Ираном своих обязательств, в том числе и через диалог с Тегераном, — заявили «Известиям» в постпредстве Великобритании при ООН. — Мы еще не достигли этапа, на котором вопрос был бы поставлен в Совбезе, а санкции — возобновлены. Иран нарушил установленные в сделке ограничения, и мы хотим с помощью МРС вернуть его к их соблюдению.

При этом, как рассказал «Известиям» высокопоставленный источник в европейских дипломатических кругах, страны EС рассчитывают на то, что Россия, а вместе с ней и Китай, к механизму присоединятся.

В Москве, однако, использование этого инструмента восприняли настороженно и подвергли критике. Как заявил 17 января на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2019 году глава МИД РФ Сергей Лавров, «происходит примерно то, о чем не раз предупреждал президент России Владимир Путин»: «на каком-то этапе европейцы воспользуются какой-то ситуацией вокруг Ирана, какими-нибудь следующими действиями Ирана, для того чтобы с облегчением свалить на Иран вину за всё, что происходило».

Достучаться до СБ

Страны EЗ единогласно заявляют, что рассмотрение спора в Совбезе — не самоцель, но крайнее средство. Тем не менее такая перспектива вполне реальна, даже несмотря на то что обсуждения на разных этапах можно продлевать неопределенное множество раз. В Иране уже заявили: если страны направят запрос в Совет Безопасности, Тегеран оставляет за собой право выйти из СВПД полностью.

— Санкции ООН всегда возможны, однако на данной стадии они входят в противоречие с духом СВПД (пока он еще жив), чья важнейшая часть завязана на отмене ограничений в отношении Ирана в обмен на нормализацию торгово-экономических отношений, — рассказали «Известиям» в постпредстве Бельгии при ООН (в 2020 году Брюссель завершает двухлетний срок непостоянного членства в СБ. — «Известия»). — МРС должен занять какое-то время. Поэтому если не будет никаких негативных элементов, то и возврата к санкциям в ближайшем будущем тоже не случится.

Эксперты сходятся в том, что в более-менее подвешенном состоянии механизм проработает вплоть до ноября 2020 года, когда в США пройдут президентские выборы.

— Если к власти придут демократы, то шансы сохранить сделку есть. Что касается переизбрания Дональда Трампа, до здесь строить какие-либо прогнозы крайне сложно, — пояснил «Известиям» аналитик Института международных исследований МГИМО Адлан Маргоев. — Всё зависит от европейцев: если их будет устраивать дипломатический процесс после запуска механизма, они могут не доводить дело до ООН.

Как рассказал «Известиям» высокопоставленный российский дипломатический источник, при всей критике по сокращению обязательств Тегерана Москва с пониманием относится к иранской позиции.

— Мы выступаем категорически против возобновления ооновских санкций и уже дали Ирану понять, что в этом вопросе он может рассчитывать на нашу поддержку, — пояснил собеседник.

Однако если дело все-таки дойдет до Совбеза, то у Москвы и Пекина не будет возможности противодействовать возобновлению ограничений. По зафиксированным в СВПД правилам, резолюция будет сформулирована таким образом, что для их перезапуска будет достаточно одного вето Соединенных Штатов, которые смогут заблокировать «сохранение режима отмены санкций». И это несмотря на то, что американцы вышли из сделки — она одобрена СБ ООН.

Сейчас задача России и Китая заключается в том, чтобы убедить европейцев не настаивать на передаче спора в СБ. По словам Адлана Маргоева, если это не удастся сделать, то единственным способом саботировать процесс станет отказ от соблюдения возобновленных рестрикций. Но это приведет к долгоиграющим негативным последствиям для самого Совбеза: подорвет авторитет всего санкционного механизма структуры, потому что сами постоянные члены будут не согласны с тем, как сработал ими же выстроенный механизм, подытожил эксперт. Это, в свою очередь, дискредитирует всю ООН, что совершенно не нужно ни одному из ее участников.