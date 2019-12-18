Между ними химия: Россия намерена бороться с атрибуцией в ОЗХО

Москва не будет сотрудничать с новой структурой Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая должна расследовать инциденты и впоследствии называть виновных в атаках. Как рассказал «Известиям» посол РФ в Нидерландах и постпред при ОЗХО Александр Шульгин , расширение мандата организации, запущенное по инициативе западных стран, не имеет ничего общего с международным правом и выглядит, как прямое вмешательство в работу Совбеза ООН. Тем временем создание атрибутивного механизма вышло на финишную прямую : так, специальная Группа по расследованию и идентификации должна начать свою работу уже в следующем году — на нее в бюджете ОЗХО на 2020-й выделена своя статья расходов.

Рефлексия и атрибуция

Москва категорически против расширения функций ОЗХО и намерена «делать всё возможное, чтобы показать деструктивную роль атрибутивного механизма», который позволяет не просто выявлять химатаки, но называть тех, кто их совершил . Об этом «Известиям» заявил посол РФ в Нидерландах и постпред при организации Александр Шульгин.

— Слово «реформа» вряд ли уместно в данном случае, поскольку обычно оно используется в позитивном значении. Атрибуция же в ОЗХО — это навязанный США и их союзниками незаконный мандат, который не имеет ничего общего ни с международным правом, ни с положениями КЗХО (Конвенция о запрещении химического оружия. — «Известия»), — подчеркнул дипломат. — Любые действия в этой связи — не что иное, как вмешательство в исключительные прерогативы Совета Безопасности ООН. Согласиться с вопиющим нарушением норм международного права мы не можем, а значит, участвовать в этом фарсе не будем.

ОЗХО Фото: Getty Images/Pierre Crom

По словам Александра Шульгина, такую точку зрения разделяют Китай, Пакистан и многие другие члены организации. Как пояснил «Известиям» источник в российских дипломатических кругах, Москва не будет финансировать этот механизм и вообще намерена «выносить его за скобки».

Мандат ОЗХО был расширен по инициативе Великобритании при поддержке США и Франции . 27 июня 2018 года на специальной сессии главного органа — Конференции стран-участников (также в ОЗХО действуют Исполнительный совет и Технический секретариат) — эту инициативу одобрили 82 государства из 193, 24 проголосовали против. Таким образом, организация, которая выполняла технические инспекции с целью выявить, имела ли место химатака, теперь сможет еще и обозначать виновных.

Как пояснил «Известиям» собеседник в британских дипломатических кругах, такая инициатива была связана с тем, что Россия ветировала резолюции Совета Безопасности ООН по химатакам в САР. Чтобы разблокировать ситуацию, была найдена другая международная площадка, отметил источник.

сирия Во время рассмотрения группы по разоружению химического оружия, колонна автомобилей Организации Объединенных Наций, покидающая отель Four Seasons в Дамаске, Сирия, 2013 год Фото: Global Look Press/Jiang Tieying

Одним из наиболее громких примеров стала ситуация вокруг Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химатак в Сирии (СМР), который был создан в 2015 году и работал на основании данных Миссии ОЗХО по установлению фактов. В адрес последней из Москвы звучала критика того, что инспекторы действовали дистанционно и собирали информацию в основном из открытых источников. СМР неоднократно обвинял Дамаск в применении отравляющих веществ. На заседании Совбеза ООН 18 ноября 2017 года РФ наложила вето на резолюцию о техническом продлении мандата СМР, таким образом прекратив его работу.

Вопрос решенный

Учитывая, что часть стран, в том числе и Россия, не признают новый механизм, организация неизбежно столкнется с расколом в своих рядах и нарастающим кризисом, считают эксперты.

— Этот кризис уже очевиден — он порождает многие метания в ОЗХО, которая должна быть беспристрастной и находиться над столкновением политических интересов, — сказал «Известиям» профессор МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло. — Но ряд западных стран в последние годы предпринимают колоссальные усилия, чтобы сделать из организации политический инструмент, который бы оперативно штамповал заключения для дальнейших обвинений ряда стран.

Как пояснил «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, поводом для запуска механизма стала ситуация в Сирии. По его словам, экспертов ОЗХО неоднократно приглашали выехать на места инцидентов, однако все отчеты составлялись на основании слов очевидцев. Это дает повод сомневаться в выводах организации, подытожил эксперт.

Тем временем к декабрю 2019 года трансформация ОЗХО вышла на финишную прямую — так, уже сформирована Группа по расследованию и идентификации (ГРИ), где, по словам Александра Шульгина, наблюдается «тотальное засилье представителей западных стран из числа «друзей Сирии». В одобренном осенью бюджете организации на 2020 год на ее работу выделено €1,085 млн.

ОЗХО Здание Организации по запрещению химического оружия, ОЗХО, Гаага, Нидерланды Фото: Global Look Press/Wilfried Wirth

— Запуск ГРИ на гаагской площадке происходил без контроля со стороны руководящих органов ОЗХО — Исполнительного совета и Конференции государств-участников, — отметил дипломат. — Государства-члены не были причастны к формированию «круга ведения» этой структуры, принципам отбора инцидентов для расследования. Всё делалось закулисно.

Группа будет действовать на основании выводов Миссии по установлению фактов применения химоружия в САР (МУФС) и передавать информацию в «международный независимый и беспристрастный механизм по расследованию преступлений в Сирии», который работает в Женеве.

— Фактически создан канал утечки чувствительных данных за пределы организации в нарушение ее политики конфиденциальности, — отметил Александр Шульгин. — В связи с возможной утечкой, в том числе и в пресловутый Женевский механизм, Россия и другие члены ОЗХО предпринимают дополнительные меры по защите конфиденциальной информации.