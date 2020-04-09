МИД РФ сообщил о сложной ситуации с коронавирусом в районах Сирии

Наиболее сложная и потенциально взрывоопасная ситуация по распространению коронавируса сложилась в сирийском Заевфратье и в зоне вокруг ат-Танфа. Об этом в четверг, 9 апреля, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, эта ситуация наблюдается именно в тех частях Сирии, которые незаконно оккупировали США и их союзники, передает ТАСС. К этим районам отсутствует гуманитарный доступ, отметила Захарова.

Она также привела данные ООН, согласно которым в этих регионах сохраняется высокая концентрация мин, неразорвавшихся снарядов, функционируют только две больницы.

«При этом на этих территориях находятся наиболее проблемные очаги потенциально массового заражения, а именно переполненные тюрьмы, в которых содержатся свыше 10 тысяч пленных игиловцев, лагеря внутри перемещенных лиц, только в одном из них — Аль-Хауле — остается около 67 тыс. человек», — сказала официальный представитель МИД России.

Накануне Сирия обратилась к России с просьбой предоставить защитные средства и оборудование для борьбы с коронавирусом. С 25 марта в арабской республике введен комендантский час, он действует с 18:00 до 6:00 по местному времени (совпадает с московским). После 18:00 на улицах остаются дежурить только полицейские.

Власти также приостановили международное авиасообщение, закрыты школы и вузы, ведется дезинфекция на улицах.

1 апреля по главной сирийской трассе М5, которая недавно была открыта для движения и которую патрулируют российские и турецкие военные, началась переброска стратегически важных грузов в различные районы Сирии для подготовки к карантину из-за COVID-19.

По данным Worldometer на 9 апреля, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,5 млн человек, умерли 91,8 тыс. пациентов, а вылечились более 345 тыс.