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Собянин назвал критичными очереди в метро из-за проверки пропусков

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Образование очередей из-за проверки пропусков на передвижение в Москве является очень критичным фактом, власти намерены автоматизировать этот процесс. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин 15 апреля.

Градоначальник сообщил, что обсудил эту проблему с главой столичного ГУВД, в дальнейшем проверки будут проводиться таким образом, чтобы скопления людей удалось избежать.

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«Очереди устранены. Работа нормализована. Но в дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Очереди у входов в метро образовались из-за необходимости проверки наличия пропусков и их соответствия документам граждан. В результате в вестибюлях станций наблюдались заторы. В пресс-службе столичной подземки «Известиям» заявили, что не имеют права комментировать действия сотрудников полиции.

Пробки образовались и на въездах в столицу. Сотрудники ГИБДД проверяют наличие пропуска на транспортное средство и сверяют его с документами водителя. Пока проверки проводятся выборочно, однако после отладки системы под внимание будут попадать все автомобили.

С 15 апреля передвигаться на любом виде транспорта по Москве можно только при наличии цифрового пропуска. Документ должен быть как у водителя, так и у его пассажиров. В случае отсутствия документа грозит штраф в размере 5 тыс. рублей.

Если гражданин намерен совершить поездку на такси, наличие у него пропуска проверяет водитель, в случае нарушений он обязан отказать клиенту в поездке. Сами же таксисты иметь пропуска не обязаны.

Получить пропуск можно через портал nedoma.mos.ru, позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377. Для детей младше 14 лет пропуск не требуется, но передвигаться по городу они могут только в сопровождении родителей. К 14 апреля было оформлено 3,2 млн цифровых пропусков, большинство из них — для совершения поездок на работу.

Для передвижения пешком пропуск не требуется. Выходить на улицу по-прежнему можно только в экстренных случаях, для похода в ближайшие магазин или аптеку, выноса мусора и выгула питомца в 100 м от дома.

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