На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков

В первый день работы пропускного режима в Москве на въездах в город образовались заторы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» 15 апреля.

По состоянию на 10:00 мск ситуация на дорогах оценивается в 1 балл из 10, однако почти на каждом въезде в столицу движение затруднено. Наиболее сложная обстановка наблюдается на Симферопольском и Варшавском шоссе, а также на развязке на 74-м км МКАД.

Сплошных проверок цифровых пропусков на передвижение пока нет, передает ТАСС. Сотрудники ГИБДД останавливают машины выборочно и подносят к номеру автомобиля планшет, чтобы проверить наличие пропуска. Далее проверяются документы водителя на совпадение с информацией, указанной в пропуске. В случае отсутствия цифрового документа сотрудники ГИБДД выясняют, имеет ли гражданин право не оформлять его.

Некоторые посты ДПС усилены бойцами ОМОНа. Источник агентства в оперативных службах утверждает, что сплошные проверки на въездах будут проводиться после отладки системы.

Всего под контролем находятся 160 въездов в город. Пропуск должен быть как у водителя, так и у его пассажиров. В случае отсутствия документа грозит штраф в размере 5 тыс. рублей.

Пробки образовались и у входов в метро. В вестибюлях станций сотрудники полиции просят граждан предъявить паспорт и пропуск, данные цифрового документа считываются с помощью планшета.

Для передвижения по Москве на любом виде транспорта с 15 апреля необходим пропуск. Получить его можно через портал nedoma.mos.ru, позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377. Для детей младше 14 лет пропуск не требуется, но передвигаться по городу они могут только в сопровождении родителей.

В случае поездки на такси наличие пропуска, а также совпадение фактического маршрута с указанным в документе проверяет водитель, в случае нарушений он обязан отказать клиенту в поездке. Сами же таксисты иметь пропуска не обязаны, они допускаются к работе на основании действующих лицензий на осуществление пассажирских перевозок.

Для передвижения пешком пропуск не требуется. Выходить на улицу по-прежнему можно только в экстренных случаях, для похода в ближайшие магазин или аптеку, выноса мусора и выгула питомца в 100 м от дома. К 14 апреля было оформлено 3,2 млн цифровых пропусков, большинство из них — для совершения поездок на работу.

Ранее столичные власти рассказали о случаях мошенничества с пропусками.

По состоянию на 14 апреля, в России диагностировано 21 202 случая заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. 170 пациентов скончались.

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