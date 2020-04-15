Психолог назвал самую уязвимую для коронавируса категорию людей

С психологической точки зрения наибольшему риску заразиться коронавирусом подвержены те люди, которые считают себя неуязвимыми для болезни. Об этом в среду, 15 апреля, в интервью радио Sputnik рассказал психолог Сергей Ланг.

Он добавил, что когда человек убеждает себя в отсутствии опасности, его организм начинает отключать защитные механизмы. Даже при появлении тревожных признаков, человек может их не замечать.

«Даже если у такого человека появятся симптомы коронавируса, он может сказать сам себе, что это обычный насморк, и не будет придерживаться самоизоляции. Это очень опасно, когда человек считает, что с ним ничего и никогда не случится», — отметил психолог.

Однако Ланг подчеркнул, что чрезмерная тревожность также влечет за собой негативные последствия. Если человек слишком боится заразиться, организм может проявлять ложную симптоматику.

«Мысли о том, что ты точно заболеешь, действуют на уровне психосоматики. Человек находится в постоянном состоянии стресса, он убивает свою нервную систему и может довести себя до сердечного приступа, инсульта и даже сумасшествия», — указал эксперт.

Ланг дал несколько рекомендаций на основе советов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), как придерживаться «золотой середины» и уберечь себя от болезни.

«Надо мыть руки, держаться на расстоянии полутора метров от других людей, а также не надо думать о плохом. Человек в состоянии стресса притягивает к себе болезни. Если вы хотите быть здоровыми, то думайте о хорошем и придерживайтесь всех правил, которые предписаны врачами», — резюмировал он.

Ранее, 13 апреля, сообщалось, что россияне стали чаще обращаться за психологической помощью на фоне пандемии коронавируса.

Чаще всего звонки поступают от пожилых людей. Они испытывают чувство тревоги, когда находятся в режиме самоизоляции. Кроме того, на «горячую линию» Министерства здравоохранения обращаются женщины, у которых есть семья и дети.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. По данным на 14 апреля, в России зарегистрировано 21 102 случая коронавирусной инфекции.

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