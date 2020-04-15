Из-за проверки пропусков в московском метро образовались очереди

Из-за проверки цифровых пропусков у жителей Москвы у входа на станции метро образовались очереди. Об этом в среду, 15 апреля, передает ТАСС.

В вестибюлях станций «Беломорская» и «Речной вокзал» сотрудники правоохранительных органов просят граждан предъявить паспорт и пропуск, проверяя цифровой код на планшете.

В пресс-службе столичной подземки «Известиям» заявили, что не имеют права комментировать действия сотрудников полиции.

14 апреля сообщалось, что за сутки были оформлены 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по городу на личном или общественном транспорте. По результатам первичных проверок аннулированы около 900 тыс. пропусков, которые содержат некорректные или недостоверные данные.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев объявили о введении в столичном регионе цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта. Пешеходам пропуска пока не нужны. Ограничения передвижения вводятся на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Получить электронное разрешение можно через mos.ru, а также позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377. В связи с высокой нагрузкой на сервер возможно увеличение времени ожидания ответа, заявку можно также оставить через домен nedoma.mos.ru.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. По данным на 14 апреля, в России зарегистрировано 21 102 случая коронавирусной инфекции.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.