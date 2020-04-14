Прямой эфир
Сюжет:

Эксперт предупредил о многотысячных штрафах за езду без пропуска в Москве

0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автовладельцев, проезжающих по Москве без цифрового пропуска, могут штрафовать с помощью камер видеофиксации нарушений несколько раз за одну поездку. Правовых препятствий для этого нет, заявил директор транспортной ассоциации ТАМА Норайр Блудян.

По городам и весу: ГД рассмотрит проект о штрафах на машины МЧС
Инициативу сенаторов об отмене санкций за перегруз аварийной техники уже поддержали спасатели

«И за одну поездку на машине без пропуска можно получить многотысячный штраф. Я советую не рисковать и оформлять обязательно пропуска», — рекомендовал эксперт.

По мнению Блудяна, лучше отказаться от поездок и оставаться дома.

Как добавил специалист, если москвичи хотят вернуться к нормальной жизни как можно скорее, то каждый должен соблюдать режим самоизоляции.

Водителей, у которых нет пропусков, будут определять 2,5 тыс. дорожных камер столицы. За отсутствие пропуска положен штраф по показаниям каждого комплекса фотовидеофиксации нарушений.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев объявили о введении в столичном регионе цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта. Специальный цифровой пропуск станет обязательным с 15 апреля. Пешеходам пропуска пока не нужны.

корона

За минувшие сутки в России количество заразившихся инфекцией увеличилось на 2774. Всего в стране диагностировано 21 102 случая заболевания. Умерли 170 человек, 1694 пациента выздоровели.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве 55 нарушителей карантина оштрафовали на 220 тыс. рублей
Стали известны инструкции полиции по работе с нарушителями самоизоляции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020