Эксперт предупредил о многотысячных штрафах за езду без пропуска в Москве

Автовладельцев, проезжающих по Москве без цифрового пропуска, могут штрафовать с помощью камер видеофиксации нарушений несколько раз за одну поездку. Правовых препятствий для этого нет, заявил директор транспортной ассоциации ТАМА Норайр Блудян.

«И за одну поездку на машине без пропуска можно получить многотысячный штраф. Я советую не рисковать и оформлять обязательно пропуска», — рекомендовал эксперт.

По мнению Блудяна, лучше отказаться от поездок и оставаться дома.

Как добавил специалист, если москвичи хотят вернуться к нормальной жизни как можно скорее, то каждый должен соблюдать режим самоизоляции.

Водителей, у которых нет пропусков, будут определять 2,5 тыс. дорожных камер столицы. За отсутствие пропуска положен штраф по показаниям каждого комплекса фотовидеофиксации нарушений.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев объявили о введении в столичном регионе цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта. Специальный цифровой пропуск станет обязательным с 15 апреля. Пешеходам пропуска пока не нужны.

За минувшие сутки в России количество заразившихся инфекцией увеличилось на 2774. Всего в стране диагностировано 21 102 случая заболевания. Умерли 170 человек, 1694 пациента выздоровели.

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