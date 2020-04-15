СМИ узнали о планах отправлять на штрафстоянку машины водителей без пропусков

Полицейские в Москве смогут отправлять на штрафстоянку автомобили водителей, которые не оформили цифровой пропуск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в среду, 15 апреля.

«Между ГИБДД Москвы и Центром организации дорожного движения налажено взаимодействие, в рамках которого ЦОДД будет по дорожным камерам сличать номера тех машин, на которые нет пропусков, и автоматически выписывать штрафы. Данные на эту машину поступят в ГИБДД», — сказал источник.

При повторной остановке автомобиль отправят на штрафстоянку. По словам собеседника агентства, пока такие меры лишь планируются в будущем.

Эту информацию подтвердили агентству сотрудники Госавтоинспекции, которые дежурят на въездах в Москву. Они затруднились ответить, что в этом случае делать водителям, которым не нужны пропуска.

Ранее в этот же день газета «Коммерсант» сообщала о штрафах для автовладельцев без пропусков в размере 5 тыс. рублей с каждой дорожной камеры. Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников также говорил 13 апреля, что при отсутствии у водителя в Москве пропуска, начиная с 15 апреля, его оштрафуют на 5 тыс. рублей. Он отмечал, что в случае серьезного конфликта с сотрудниками правоохранительных органов машину нарушителя могут отвезти на штрафстоянку.

В Мосгордуме при этом сообщили, что дорожные камеры в столице не будут регистрировать водителей без цифровых пропусков, чтобы начислить им штрафы. Камеры фиксируют только нарушения правил дорожного движения.

С 15 апреля в Москве и области начинают действовать пропуска для передвижения на любом виде транспорта, в том числе велосипеде. Они действительны только при предъявлении паспорта. Меру ввели из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заражаемости коронавирусом, чтобы уменьшить передвижение граждан по региону.

В настоящее время в столичном регионе действует режим обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса. Граждане могут выходить из дома в случае острой необходимости: для похода в магазин, аптеку, для выгула собак и выноса мусора, за обращением в медучреждения.

По состоянию на 14 апреля, число инфицированных в России составляет более 21 тыс. Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, в московском регионе на 15 апреля зафиксировано 15317 заразившихся.

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