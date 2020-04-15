Полиция Москвы предупредила об очередях в метро из-за проверки пропусков

В Москве полиция предупредила о затруднениях прохода граждан при входе на станции метро из-за проверки пропусков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице в среду, 15 апреля.

Со среды на территории Московского метрополитена полицейские проверяют наличие специальных цифровых пропусков у пассажиров при входе. МВД призывает москвичей заранее планировать время своей поездки и соблюдать дистанцию в случае скопления граждан.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал образование очередей из-за проверки пропусков на передвижение в Москве «очень критичным фактом» и заявил, что власти автоматизируют этот процесс.

Градоначальник добавил, что обсудил эту проблему с главой столичного ГУВД, и пообещал, что вскоре при проверках постараются избежать скопления людей.

В пресс-службе столичной подземки «Известиям» заявили, что не имеют права комментировать действия полицейских.

Пробки образовались и на въездах в Москву. Сотрудники Госавтоинспекции проверяют наличие пропуска на транспортное средство и сверяют его с документами водителя. Пока проверки проводятся выборочно, но после отладки система будeт проверять все автомобили.

С 15 апреля передвигаться на любом виде транспорта, включая велосипед, по Москве можно только при наличии цифрового пропуска. Для пешеходов такой документ не требуется. Документ должен иметь и водитель, и его пассажир. При отсутствии пропуска грозит штраф в размере 5 тыс. рублей.

Если гражданин собирается ехать на такси, водитель проверяет, есть ли у него пропуск. В случае нарушений он обязан отказать клиенту в поездке. Сами таксисты обязаны иметь пропуска.

Получить пропуск можно через портал nedoma.mos.ru, позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77 либо отправив СМС на номер 7377. Для детей младше 14 лет пропуск не нужен, но передвигаться по городу они могут только вместе с родителями. К 14 апреля уже оформили 3,2 млн пропусков, большинство из них — для поездок на работу.

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