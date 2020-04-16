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В Москве вылечившихся от коронавируса развезут по домам на автобусах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, выписанных из стационаров москвичей развозят на специально выделенных автобусах по домам. Об этом в четверг, 16 апреля, рассказали «Известиям» в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«Задействовали 18 автобусов, при необходимости — увеличим их число», — говорится в сообщении.

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Помимо того, с 16 апреля 4 туристических автобуса обслуживают врачей и других медработников, доставляя их на рабочее место и развозя по домам.

Все единицы транспорта проходят регулярную дезинфекцию. Каждый водитель прошел инструктаж о соблюдении санитарно-эпидемических норм и был снабжен средствами защиты: костюмами, очками, перчатками, масками и антисептиками.

10 апреля в дептрансе сообщили о предоставлении бесплатного права парковки медицинским работникам в Москве.

Ранее, 9 апреля, активисты Общероссийского народного фронта запустили в России челлендж #Довезиврача. Суть акции — бесплатно отвезти медицинских работников на работу и домой, тем самым отблагодарив их за труд на передовой борьбы с коронавирусом. Готовые оказать содействие автомобилисты оставляют номера своих телефонов, по которым медики могут с ними связаться и обратиться за помощью.

По данным оперштаба на 16 апреля, в России число заразившихся коронавирусом нового типа достигло 27 938 человек. С начала эпидемии в стране зафиксировано 232 летальных исхода, 2304 человека выздоровели.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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