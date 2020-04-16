Пациентов с ОРВИ в Москве оштрафуют за нарушение самоизоляции

В Москве нарушивших самоизоляцию пациентов с ОРВИ будут штрафовать. Об этом сообщил 16 апреля оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«У больных с ОРВИ будет предписание главного санитарного врача на обязательную самоизоляцию. Значит, на них распространятся все те же правила, что и на нарушителей карантина с подтвержденным диагнозом COVID», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее в этот же день заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что все случаи ОРВИ в Москве начнут рассматривать как подозрение на коронавирус. Пациентам будет выдавать именное предписание об обязательной самоизоляции на 14 дней. Такой же документ получат лица, проживающие с ними.

По словам чиновницы, состояние здоровья пациента врачи будут контролировать в ходе регулярных обзвонов, наблюдение будет вестись в ежедневном режиме, в случае ухудшения состояния тактика лечения будет меняться. Медики могут принимать решение о госпитализации, отметила она.

При подозрении на развитие пневмонии пациенты будут направлены в амбулаторные центры для проведения компьютерной томографии легких, анализов крови и ЭКГ.

До 1 мая в московском регионе действует режим самоизоляции. Все жители обязаны не покидать место жительства, за исключением экстренных случаев обращения за медицинской помощью, для похода в ближайший магазин или выгула домашних животных. Кроме того, с 15 апреля действуют пропуска для поездок.

За нарушение данных мер в городе действуют штрафы. Так, согласно принятому Мосгордумой закону, а несоблюдение режима самоизоляции граждан могут оштрафовать на сумму до 5 тыс. рублей. Однако, согласно поправкам в КоАП, людей, чьи действия во время карантина несут опасность для остальных, могут заплатить от 15 до 40 тыс. рублей.

В мэрии Москвы разъяснили, что штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.

По состоянию на 16 апреля, в России зарегистрировано 27 983 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии зафиксировано 232 летальных исхода, 2304 человека выздоровели.

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