Глава ФМБЦ сообщил об экстренных испытаниях препаратов против COVID-19

Два препарата против коронавируса начали испытывать в России. Об этом в четверг, 16 апреля, рассказал генеральный директор Федерального медицинского биофизического центра (ФМБЦ) им. А.И. Бурназяна доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Самойлов.

По его словам, в пятую клиническую рекомендацию Минздрава вошел препарат мефлохин. Также начаты клинические исследования препарата даларгин ингаляционного введения для лечения пациентов с коронавирусом. Испытания препаратов проводятся на базе клиники ФМБЦ.

Как объяснил врач, даларгин влияет на ответ организма человека инфекции. Этот медикамент влияет на ответ организма на так называемый каскад патологических реакций, который и приводит к возможным осложнениям.

«Мефлохин — препарат, который относится к группе противомалярийных препаратов. Мы смотрим, как он влияет на вирус и на его действие на клетки крови», — объяснил он в беседе с РЕН ТВ.

Оба препарата имели разрешения на применение в лечении, но их применяли по другим показаниям. В настоящее время выясняется эффективность и безопасность их применения в лечении коронавируса.

По словам главы ФМБЦ имени Бурназяна, результат исследований будет достигнут тогда, когда наберется контрольная группа пациентов и будет получен определенный массив статистических данных.

ФМБЦ принимает больных коронавирусом с 6 апреля. На данный момент в учреждении госпитализированы более 90 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Девять из них находятся в реанимации, восемь на ИВЛ.

Основная масса заразившихся инфекцией, вызываемой коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, переносит болезнь легко, они лечатся дома. В больницы поступают те, у кого состояние средней тяжести, либо тяжелое.

По состоянию на 16 апреля, в России зарегистрировано 27 983 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии зафиксировано 232 летальных исхода, 2304 человека выздоровели.