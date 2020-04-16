В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации с коронавирусом в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена ситуацией с распространением коронавируса в России. Об этом 16 апреля заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По словам Клюге, оптимистичные сигналы, поступающие из Испании, Германии, Франции, Италии и других стран Европы, омрачаются сообщениями из Великобритании, Украины, России, Турции и Белоруссии. Он назвал предстоящие недели «критически важными для Европы».

Клюге поблагодарил всех людей, соблюдающих ограничения во время празднования католической Пасхи на минувшей неделе, и призвал продолжать их соблюдать на грядущих выходных, когда будет отмечаться православная Пасха, передает ТАСС.

«В то время как в некоторых странах число новых выявленных случаев заражения COVID-19 снижается, некоторым странам еще только предстоит ощутить полное воздействие [коронавируса]», — отметил он.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 16 апреля, в России зарегистрировано 27 983 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии зафиксировано 232 летальных исхода, 2304 человека выздоровели.

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