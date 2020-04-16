Прямой эфир
Сюжет:

В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации с коронавирусом в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена ситуацией с распространением коронавируса в России. Об этом 16 апреля заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Как карантин ляжет: общий ущерб от пандемии может составить почти 18 трлн
По прогнозам экономистов, сильнее всего от кризиса пострадают сфера услуг, гостиницы и общепит

По словам Клюге, оптимистичные сигналы, поступающие из Испании, Германии, Франции, Италии и других стран Европы, омрачаются сообщениями из Великобритании, Украины, России, Турции и Белоруссии. Он назвал предстоящие недели «критически важными для Европы».

Клюге поблагодарил всех людей, соблюдающих ограничения во время празднования католической Пасхи на минувшей неделе, и призвал продолжать их соблюдать на грядущих выходных, когда будет отмечаться православная Пасха, передает ТАСС.

«В то время как в некоторых странах число новых выявленных случаев заражения COVID-19 снижается, некоторым странам еще только предстоит ощутить полное воздействие [коронавируса]», — отметил он.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 16 апреля, в России зарегистрировано 27 983 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии зафиксировано 232 летальных исхода, 2304 человека выздоровели.

1

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России не осталось регионов без случаев заражения коронавирусом
Путин перенес мероприятия в честь Дня Победы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020