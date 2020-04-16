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В России не осталось регионов без случаев заражения коронавирусом

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Случаи заражения коронавирусом зафиксированы во всех субъектах Российской Федерации, последним регионом, где не было ни одного зараженного, была республика Алтай.

«Выявлен первый случай коронавируса в республике. Он подтвержден у женщины ― жительницы региона <…> В ближайшее время глава Республики Алтай Олег Хорохордин выступит с обращением к жителям через социальные сети», — заявили ТАСС 16 апреля в пресс-службе местного правительства.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 16 апреля в России общее число заболевших достигло 27 938 человек, умерли 232 пациента, выздоровели ― 2 304.

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