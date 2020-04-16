В России не осталось регионов без случаев заражения коронавирусом
Случаи заражения коронавирусом зафиксированы во всех субъектах Российской Федерации, последним регионом, где не было ни одного зараженного, была республика Алтай.
«Выявлен первый случай коронавируса в республике. Он подтвержден у женщины ― жительницы региона <…> В ближайшее время глава Республики Алтай Олег Хорохордин выступит с обращением к жителям через социальные сети», — заявили ТАСС 16 апреля в пресс-службе местного правительства.
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
По состоянию на 16 апреля в России общее число заболевших достигло 27 938 человек, умерли 232 пациента, выздоровели ― 2 304.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.
Новость дополняется