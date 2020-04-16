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Путин перенес мероприятия в честь Дня Победы

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Подготовку к параду Победы 9 мая нужно перенести из-за рисков, связанных с распространением коронавируса в России. Также будут перенесены все праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Об этом в четверг, 16 апреля, заявил президент страны Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

«Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже прямо сейчас, но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям», — сказал он.

Глава государства отметил, что сейчас перед Россией стоит тяжелый выбор, так как дата 9 мая — «святая, но и жизнь каждого человека священна».

«Поэтому поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах, отложить все массовые публичные мероприятия, которые должны были запланированы в ознаменование 75-летия великой Победы», — заявил президент.

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