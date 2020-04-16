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Генерал предложил новую дату проведения парада Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава организации «Офицеры России» генерал-майор Сергей Липовой предложил провести парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня.

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«Возможно, стоит его провести 24 июня, в годовщину первого послевоенного парада 45-го года», — цитирует его 16 апреля «РИА Новости».

Липовой подчеркнул, что изменение даты не преуменьшит сам праздник.

15 апреля РБК и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщили, что Кремль принял решение перенести парад Победы с 9 мая на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом.

В этот же день ветеранские организации попросили президента РФ Владимира Путина отложить парад Победы из-за эпидемии. По их словам, праздник должен быть «не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности».

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