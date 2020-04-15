Ветераны попросили Путина отложить парад Победы в Москве

Ветеранские организации обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой отложить парад Победы в Москве 9 мая из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране. Соответствующее обращение было направлено главе государства в среду, 15 апреля.

Согласно тексту документа, его авторы назвали решение о «переносе сложным, но справедливым».

«От лица всего ветеранского сообщества просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников», — говорится в обращении, оказавшемся в распоряжении «Известий».

Авторы обращения уверены, что перенос мероприятия станет проявлением уважения не только к ветеранам, но и к военнослужащим, а также «ко всем нашим гражданам, которые отмечают День Победы как главный праздник нашей Великой России».

Под документом поставили свои подписи Владимир Шаманов — президент Российской ассоциации героев, Владимир Епифанов — председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, Виктор Ермаков — руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ и руководители других ветеранских организаций страны.

Ранее в среду в Росавиации сообщили, что в Москве начинаются репетиции воздушной части парада Победы. В связи с этим полеты в небе над столицей будут временно ограничены.

11 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решений о переносе парада Победы на фоне пандемии коронавируса не принималось, данная мера будет рассматриваться с учетом развития ситуации. Однако он заверил, что празднование Дня Победы обязательно состоится.

В то же время из-за пандемии рассматривается возможность дистанционного проведения акции «Бессмертный полк».

В Минобороны, в свою очередь, сообщили «Известиям», что подготовка к проведению парада продолжается в соответствии с графиком.

По последним данным, в России зарегистрировано 24 490 случаев заболевания, выздоровели — 1986, скончались — 198 пациентов.

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