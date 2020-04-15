Ученые из США назвали самые ранние признаки заражения коронавирусом
Внезапная потеря обоняния при отсутствии насморка является основным симптомом, по которому можно определить коронавирус на ранних стадиях. Об этом 14 апреля сообщило издание EurekAlert! со ссылкой на доцента кафедры отоларингологии и хирургии медицинского факультета Университета Цинциннати Ахмада Седагата.
Врачи объяснили, что зараженный COVID-19 человек не будет страдать от заложенности носа или образования слизи.
«COVID-19 не связан с симптомами, которые обычно свойственны вирусной простуде, такими как заложенность носа или образование слизи. Это позволяет также легко отличить COVID-19 от сезонной аллергии», — приводит слова ученого RNS.
Специалисты отмечают, что потеря обоняния при отсутствии других симптомов, связанных с носовой полостью, говорит о том, что пациента нужно срочно изолировать и протестировать на коронавирус, отмечает «Федеральное агентство новостей».
Как пишет НСН, на практике люди, как правило, игнорируют отсутствие обоняния, пока не проявляются более тяжелые симптомы — сухой кашель и лихорадка. Седагат предположил, что вирус в основном попадает в тело человека именно через нос, с чем и связана потеря обоняния.
Выводы американских специалистов основаны на результатах 19 проведенных исследований, описывающих синусовые и назальные нарушения при заражении коронавирусом. Кроме того, недавнее исследование, проведенное парижскими врачами Домиником Салмоном и Аленом Коре, показало, что в группе из 55 пациентов с потерей обоняния без заложенности носа у 94% исследуемых результат теста на коронавирус был положительным.
По состоянию на 15 апреля, коронавирус выявлен практически во всех регионах России. Единственным исключением стала Республика Алтай.
В России число заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки возросло на 3388, составив 24 490. Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве, Московской и Мурманской областях.
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