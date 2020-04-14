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Шаговая доступность: кто активнее занимается спортом в самоизоляции

Молодежь почти не заинтересовалась тренировками по интернету
Фото: Depositphotos
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Шаговая доступность: кто активнее занимается спортом в самоизоляции
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2020-04-13 19:35:05
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Активнее всего в самоизоляции занимаются спортом люди в возрасте от 35 до 45 лет. Именно эта категория составляет самую многочисленную группу участников бесплатного марафона, организованного Всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Трудовые резервы» в рамках акции Минспорта «Тренируйся дома. Спорт — норма жизни». Меньше всего «зарядка по сети» интересует подростков до 18 лет. Эксперты отмечают, что занятия онлайн не могут полноценно заменить поход в спортзал. Однако и они способны укрепить иммунитет. А вот бездействие может сильно ударить по здоровью, особенно у пожилых, лишенных сейчас своих обычных прогулок.

Выпали из тренда

На первом месте по численности среди тех, кто решил держать себя в форме с помощью онлайн-тренировок — возрастная группа от 35 до 45 лет. В проекте «TRенировки» общества «Трудовые резервы» их чуть больше 40% (4818 человек).

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Женщина занимается фитнесом
Фото: Global Look Press/Jochen Tack/imageBROKER.com

На втором месте — молодежь от 25 до 35 лет. Она составляет почти 32% участников (3769 человек). На третьем с показателем 18% — люди старше 45 лет (2140 человек). Тренирующихся от 18 до 25 лет — 7% (738 человек). А вот подростки на самоизоляции уделяют физкультуре меньше всего времени, их оказалось всего 3% (335 человек).

— Мы хотим помочь людям с пользой провести время в домашней изоляции, и как спортивное общество, предлагаем разные варианты, чтобы поддерживать свою физическую активность, — сказал «Известиям» президент Общества «Трудовые резервы» Илья Галаев. — Потому что даже легкая нагрузка поможет держать себя в форме и укрепить иммунитет. При занятиях спортом очень важна система и поддержка. Для этого мы решили объединить людей в новое спортивное комьюнити.

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По его словам, сейчас внутри проекта разрабатывается продвинутый курс тренировок.

— Кроме того, напомню, перед нами стоит важнейшая задача президента — вовлечь население страны в систематические занятия спортом. Я уверен, что в режиме самоизоляции это сделать даже проще, — заявил он.

Проект объединил уже 11,8 тыс. участников по всему миру. В онлайн-режиме с «Трудовыми резервами» тренируются жители России, Украины, Финляндии, Белоруссии, Германии, Испании, Черногории, Латвии, Казахстана, Таиланда и Турции.

Быстрее, выше, онлайн

По словам тренеров, онлайн-формат, помогает поддерживать активность, но от реального все же отличается.

Хорошо, когда такие тренировки тоже персональные. В этом случае ты можешь следить за человеком: например, попросить его развернуть камеру, чтобы лучше видеть правильную технику выполнения упражнений — потому что это самое важное, — отметила персональный тренер Анна Карпенко. — Когда ведутся онлайн-тренировки на группу людей, к сожалению, тренер не может уследить за всеми. И хорошо, если люди, подготовленные и у них уже отработанная техника. Но как подключиться новичкам?

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Спортивные курсы онлайн
Фото: Depositphotos
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Специалисты-медики отмечают: несмотря на то, что любые физические нагрузки важны для всех, особое внимание им стоит уделять людям старшего возраста.

— Изоляция и постоянное нахождение дома в закрытом помещении более опасны для пожилых людей, чем для молодых, — подчеркнула в беседе с «Известиями» главный гериатр Минздрава, директор Российского геронтологического научно-клинического центра им. Пирогова Ольга Ткачева.

С возрастом, объяснила она, уменьшается сила и объем мышечной ткани, а если человек не двигается, то это процесс происходит еще быстрее, мышцы атрофируются.

— Очень важно постараться во время карантина сохранить объем физической активности, по крайней мере, близкий к тому, который был до карантина, — сказала специалист.

Однако, по ее словам, это нелегко осуществить, потому что человек не выходит из дома, и надо уговорить себя выполнять физические упражнения. Если есть возможность, стоит подобрать тренажеры, которые удобно использовать дома.

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Вместо прогулки

Оптимальная продолжительность занятий для здоровых людей составляет 60-90 минут в день, для пациентов с заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы — 10-45 минут с учетом частоты сердечных сокращений и максимального потребления кислорода, считает доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета РНИМУ имени Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Сергей Соловьев.

— При этом, важно помнить, что физические тренировки должны приносить пользу, а не истощать человека и приводить к выраженной усталости, — рассказал врач-пульмонолог.

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шагомер
Фото: Depositphotos

Помочь сохранить физическую активность может и простая ходьба, причем заниматься ей в домашних условиях вполне реально, и есть онлайн-проекты, стремящиеся скрасить это занятие для слабеющих «затворников». Так, «Лига здоровья нации» с понедельника, 13 апреля, запустила домашние соревнования «Ходимдома». Они продлятся до 27 апреля.

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— Ходьба — это универсальный, естественный, привычный и физиологичный вид физической нагрузки для человека любого возраста и пола, который не требует дополнительного оборудования и специально организованного пространства, — пояснил президент лиги академик Лео Бокерия.

Новые участники могут присоединиться к соревнованиям, скачав на свой гаджет приложение «Человек идущий». Победителем в этом домашнем чемпионате станет тот, кто наберет наибольшее количество шагов.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения в своих материалах рекомендуют здоровым людям ежедневно проходить 10 тыс. шагов. Для людей преклонного возраста достаточно будет 5-6 тыс. шагов.

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