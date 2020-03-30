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Москвичам объяснили запрет на занятия спортом на улице в пандемию COVID-19

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Заниматься спортом на улице, в частности пользоваться уличными тренажерами, временно запрещается из-за риска заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе Москвы 30 марта.

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«Коронавирусная инфекция может сохраняться на поверхностях, в том числе на спортивных тренажерах», — объяснили в оперштабе.

Выходить на пробежку также воспрещается, даже при условии отсутствия контактов с другими людьми и соблюдения дистанции не менее 2 м.

«Для того чтобы предотвратить распространение коронавируса, сейчас необходимо соблюдать режим самоизоляции», — отмечается в сообщении оперштаба.

Помимо занятий спортом, прогулки по улице также на время запрещены, в том числе с детьми в колясках.

29 марта в Москве и области ввели меры по усилению карантина. Так, был введен обязательный домашний режим для всех жителей. Горожан вне зависимости от возраста обязали не покидать свои дома, за исключением случаев крайней необходимости и ряда других. Ранее такая мера распространялась только на москвичей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

В столице уже закрыты предприятия общественного питания — они работают только на вынос и доставку, а также торговые центры, кинотеатры, музеи, библиотеки, клубы, парки, музеи-заповедники, временно не оказываются некоторые услуги. Не работают магазины, кроме продуктовых и продающих товары первой необходимости.

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал все регионы страны последовать примеру Москвы и ввести режим всеобщей изоляции.

По состоянию на 30 марта в России диагностировано 1836 случаев заболевания COVID-19, из них 302 — за последние сутки. 66 человек вылечились. 12 пациентов скончались.

Корона

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