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Оперштаб удалил сообщение о карантине в Москве до 14 апреля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Оперативный штаб по коронавирусу в Москве удалил информацию о продлении карантина до 14 апреля, отметив, что его необходимо соблюдать в «ближайшее время».

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«Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции введен для всех жителей столицы независимо от их возраста. Его необходимо соблюдать в ближайшее время с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу», — сообщили в оперативном штабе.

Ранее в этот же день оперативный штаб сообщал, что режим самоизоляции для всех жителей Москвы будет действовать до 14 апреля.

В указе мэра столицы Сергея Собянина отмечается, что с 26 марта по 14 апреля режим самоизоляции обязаны соблюдать граждане в возрасте старше 65 лет, а также граждане, имеющие хронические заболевания. Режим должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

В то же время такой режим не предусматривает запрет на въезд и выезд из Москвы. Движение общественного транспорта и работа такси не будут ограничены на период действия режима.

Меры по усилению карантина были введены в ряде регионов по примеру Москвы и Московской области, где о режиме полной самоизоляции объявили 29 марта. Такие же ограничения действуют в Республике Адыгея, Мурманской, Рязанской, Свердловской, Ульяновской и Калининградской областях.

За последние сутки в России выявлено 302 новых случая заболевания в 35 регионах, общее число заразившихся по стране достигло 1836 человек, скончались 12 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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