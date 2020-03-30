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Пленарное заседание Госдумы 2 апреля отменили из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пленарное заседание Госдумы в четверг, 2 апреля, отменено, «пленарки» 31 марта и 1 апреля состоятся в ускоренном режиме. Соответствующие решения приняты ради сокращения контактов депутатов на фоне распространения коронавируса, сообщила вице-спикер нижней палаты парламента Ольга Тимофеева 30 марта.

По ее словам, заседания будут проводиться без выступлений от фракций и дебатов.

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«Ставится задача минимального нахождения в большом зале пленарных заседаний. Договорились поработать завтра ударно. Если это пойдет быстро и все выполнят то, что сказали, о чем договорились фракции, то планируем, что это будет несколько часов», — цитирует Тимофееву «РИА Новости».

Как отметила вице-спикер Госдумы, перед нижней палатой стоит задача оперативно направить законопроекты в Совет Федерации.

На рассмотрение Госдумы 31 марта запланированы законопроекты о поддержке граждан и предпринимателей во время пандемии, все документы будут рассмотрены сразу в трех чтениях. Кроме того, заседание начнется раньше обычного, уже в 10:00 мск.

Другие документы, с менее приоритетными мерами, будут приняты в первом чтении 31 марта, а 1 апреля одобрены окончательно.

По состоянию на 30 марта, в России диагностировано 1836 случаев заболевания COVID-19, из них 302 — за последние сутки. 66 человек вылечились, 12 пациентов скончались.

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