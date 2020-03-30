Прямой эфир
Сюжет:

Ульяновская область перейдет на режим самоизоляции из-за коронавируса

0
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал указ о введении режима самоизоляции для граждан региона с целью борьбы с распространением коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram в понедельник, 30 марта.

Он подчеркнул, что распоряжение будет действовать с 31 марта по 5 апреля. В это время гражданам будет разрешено покидать квартиру только в случае обращения за экстренной медицинской помощью, при необходимости отправляться на работу, для покупок в ближайшем магазине и чтобы выбросить мусор. Домашних животных можно выгуливать не дальше, чем в ста метрах от дома.

«Ограничения не будут распространяться, если у гражданина будет справка от работодателя, которому разрешено осуществлять деятельность в соответствии с указом президента и указом губернатора», — отметил Морозов.

Город, которому нет: в столице вводят спецпропуска для выхода на улицу
Покидать свои жилища москвичи смогут только по регламенту, но о полном закрытии столицы речи не идет

Кроме того, в целях безопасности, гражданам рекомендовано соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м в общественных местах и транспорте.

Сейчас в Ульяновской области зафиксирован только один случай заражения коронавирусом. Инфицированным оказался 15-летний житель Димитровграда, вернувшийся из Великобритании.

На текущий момент различные субъекты России активно переходят на режим самоизоляции, чтобы минимизировать риск заражения среди жителей своего региона.

Первыми на этот шаг еще 29 марта пошли власти Москвы и Подмосковья. Их примеру последовали уже в Мурманской, Вологодской, Калининградской и Рязанской областях и в нескольких республиках страны.

В свою очередь, президент России Владимир Путин поручил своим полномочным представителям в федеральных округах обеспечить выполнение задач, направленных на борьбу с коронавирусом.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. На текущий момент число заразившихся коронавирусом в России достигло 1836, скончались 12 человек.

Инфографика

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Адыгеи ввели режим обязательной самоизоляции
Комитет Совфеда поддержал проект о трате средств на борьбу с пандемией

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020