Ульяновская область перейдет на режим самоизоляции из-за коронавируса

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал указ о введении режима самоизоляции для граждан региона с целью борьбы с распространением коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram в понедельник, 30 марта.

Он подчеркнул, что распоряжение будет действовать с 31 марта по 5 апреля. В это время гражданам будет разрешено покидать квартиру только в случае обращения за экстренной медицинской помощью, при необходимости отправляться на работу, для покупок в ближайшем магазине и чтобы выбросить мусор. Домашних животных можно выгуливать не дальше, чем в ста метрах от дома.

«Ограничения не будут распространяться, если у гражданина будет справка от работодателя, которому разрешено осуществлять деятельность в соответствии с указом президента и указом губернатора», — отметил Морозов.

Кроме того, в целях безопасности, гражданам рекомендовано соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м в общественных местах и транспорте.

Сейчас в Ульяновской области зафиксирован только один случай заражения коронавирусом. Инфицированным оказался 15-летний житель Димитровграда, вернувшийся из Великобритании.

На текущий момент различные субъекты России активно переходят на режим самоизоляции, чтобы минимизировать риск заражения среди жителей своего региона.

Первыми на этот шаг еще 29 марта пошли власти Москвы и Подмосковья. Их примеру последовали уже в Мурманской, Вологодской, Калининградской и Рязанской областях и в нескольких республиках страны.

В свою очередь, президент России Владимир Путин поручил своим полномочным представителям в федеральных округах обеспечить выполнение задач, направленных на борьбу с коронавирусом.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. На текущий момент число заразившихся коронавирусом в России достигло 1836, скончались 12 человек.

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