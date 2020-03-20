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Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Ульяновской области

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Первый случай инфицирования коронавирусом в Ульяновской области подтвержден у подростка. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора.

«В Ульяновской области подтвержден первый случай новой коронавирусной инфекции. Он выявлен у 15-летнего подростка из Димитровграда», — рассказал собеседник информагентства.

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По предварительным данным, юноша прибыл из Великобритании. На данный момент он находится в ульяновской инфекционной больнице. Врачи заявляют, что сейчас состояние пациента удовлетворительное.

Ранее в этот же день стало известно, что вакцина от коронавируса, разрабатываемая в данный момент Федеральным медико-биологическим агентством, будет готова через 11 месяцев.

Накануне 19 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что поводов для паники в связи с распространением инфекции нет. Он подчеркнул, что страна имеет существенный опыт в борьбе с эпидемиями и сможет справиться с угрозой.

По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 245 тыс. человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 89 тыс. человек. В России на текущий момент выявлены 253 случая заражения.

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