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Оперштаб представил порядок выплат по безработице для москвичей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Жители Москвы, находящиеся на учете на бирже труда, получат выплаты по безработице на фоне эпидемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 30 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение оперативного штаба по борьбе с инфекцией в столице.

«Все, кто уже находится на учете в органах службы занятости Москвы, а также те, кто встанет на учет в период объявленного режима самоизоляции либо в течение 30 календарных дней со дня прекращения указанного режима, смогут претендовать на выплату пособия», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что если на момент 31 марта гражданин уже состоит на бирже труда, выплаты будут произведены без каких-либо дополнительных заявок.

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Ранее 30 марта правительство РФ установило минимальную и максимальную величину пособия по безработице. Минимальная величина составляет 1,5 тыс. рублей, максимальная — 12,13 тыс. рублей.

По данным Минэкономразвития, уровень безработицы с исключением сезонного фактора в феврале обновил исторический минимум, составив 4,4%. Согласно отчету, опубликованному 23 марта, общая численность безработных с исключением сезонности снизилась на 23,5 тыс. человек, в годовом выражении снижение ускорилось до –6,3% г/г.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer, число случаев заражения новым типом коронавируса к 30 марта в мире достигло 752,1 тыс. человек, 36,2 тыс. скончались, 158,6 тыс. выписаны из больниц.

За последние сутки в России выявлено 302 новых случая заболевания в 35 регионах, общее число заразившихся по стране достигло 1836 человек, скончались 12 пациентов.

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