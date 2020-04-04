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Врач рассказал об опасности бега во время эпидемии коронавируса

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Заместитель главврача по терапии Городской клинической больницы им. М.Е Жадкевича, кандидат медицинских наук Михаил Глотов оценил риск заражения коронавирусом во время пробежек на улице.

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Он отметил, что если выйти на пробежку и на протяжении 15 минут на расстоянии 1 м бежать за человеком, у которого коронавирус, вероятность заболеть очень высокая.

Глотов призвал не забывать о важности самоизоляции.

«Как только вы выйдете на улицу и начнете бегать, появится масса озабоченных людей, которые скажут: «Я тоже хочу бегать». Начнется беготня толпой. Что будет дальше, тоже понятно», — сказал он в эфире программы Владимира Соловьева на YouTube.

В марте ученые из Массачусетского технологического института рассказали, на какое расстояние распространяется коронавирус при чихании заболевшего. Они отметили, что некоторые капли выделяемой жидкости могут находиться в воздухе несколько минут.

При этом специалисты неоднократно отмечали, что для противодействия эпидемии коронавируса необходимо соблюдать режим самоизоляции.

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