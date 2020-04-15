Назван последний регион России без случаев заражения коронавирусом

Республика Алтай осталась последним регионом России, где не выявлено ни одного заразившегося коронавирусом. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил оперштаб по предупреждению распространения коронавируса.

«В России нарастающим итогом зарегистрировано 24 490 случаев (+16,1%) коронавирусной инфекции в 84 регионах», — говорится в заявлении.

Только за последние сутки в стране зафиксировано 3388 случаев коронавируса, за сутки скончались 28 человек.

Единственным регионом, где пока не зарегистрировано ни одного человека с коронавирусной инфекцией, остается республика Алтай. С середины марта там действует режим повышенной готовности из-за коронавируса.

По данным республиканского Минздрава, на контроле находятся 172 человека, ранее вернувшиеся из-за пределов региона, все здоровы и соблюдают домашний карантин.

Количество тестов на коронавирус SARS-CoV-2, по состоянию на 15 апреля, проведенных в России, превысило 1,5 млн.

Накануне, 14 апреля, сообщалось о 22 погибших за сутки и 2774 новых заболевших в России. Общее число инфицированных составляло 21 102.

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