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Число сделанных в России тестов на коронавирус превысило 1,5 млн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Количество тестов на коронавирус SARS-CoV-2, проведенных в России, превысило 1,5 млн. Об этом в среду, 15 апреля, сообщили в Роспотребнадзоре.

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«По состоянию на 14.04.2020 проведено 1 517 992 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении федеральной службы.

14 апреля в Росздравнадзоре рассказали, что всего в стране зарегистрированы и допущены к обращению 11 видов тест-систем на выявление коронавируса. Изделия не являются экспресс-тестами.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. По данным на 14 апреля, в России зарегистрировано 21 102 случая коронавирусной инфекции.

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