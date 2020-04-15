Прямой эфир
Сюжет:

В России от коронавируса за сутки умерли 28 человек

0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России от коронавирусной инфекции за минувшие сутки скончались 28 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в среду, 15 апреля.

Форма пика: Путин призвал готовиться к разным сценариям эпидемии
Президент предупредил, что бездействие глав регионов во время распространения COVID-19 будет рассматриваться как преступная халатность

Так, за последние сутки в Москве было зарегистрировано 11 летальных случаев, три человека скончались в Республике Дагестан, по двое погибших в Московской и Псковской областях, а также в Республиках Башкортостан и Калмыкия. По одному погибшему было зарегистрировано за последние сутки в Санкт-Петербурге, Республике Бурятия, а также в Пензенской, Тюменской, Белгородской и Астраханской областях.

Общее количество летальных случаев за весь период составило 198, вылечились 1986 пациентов. Число заразившихся превысило 24,4 тыс.

Накануне сообщалось о 22 погибших за сутки и 2774 новых заболевших. Общее число инфицированных составляло 21 102.

По словам академика Российской академии наук Виктора Малеева, число заболевших COVID-19 в России может превысить 20–25 тыс. человек.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в городе Ухань в Китае в декабре. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. По данным сайта Worldometer на 15 апреля, в 210 странах мира инфицировано более 2 млн человек.

Самая актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8-800-2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число зараженных коронавирусом в России превысило 21 тыс.
Число умерших от коронавируса в Москве превысило 100 человек
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020