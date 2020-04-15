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Росавиация сообщила о начале репетиций воздушной части парада Победы в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Москве со среды, 15 апреля, начинаются репетиции воздушной части парада Победы, полеты в небе над столицей будут временно ограничены. Об этом сообщили в Росавиации.

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«В Московской зоне установлен временный режим использования воздушного пространства (ИВП) на 15, 17, 20, 22 апреля 2020 года. Резервные дни — 16, 21, 23, 24 апреля», — говорится в сообщении ведомства.

Ограничения являются минимальными, о них оповещены все аэропорты и авиакомпании, отметили в Росавиации. В целях обеспечения безопасности полетов работа воздушных гаваней Шереметьево, Домодедово, Внуково, Раменское, Калуга (Грабцево), Остафьево в утренние часы будет ограничена.

Отдельные ограничения будут установлены на период проведения генеральных репетиций и самой воздушной части парада.

В параде Победы задействованы 75 судов Минобороны. К настоящему моменту уже проведены четыре тренировки над площадкой «Алабино».

Как сообщил 11 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решений о переносе парада Победы на фоне пандемии коронавируса не принималось, данная мера будет рассматриваться с учетом развития ситуации. Однако он заверил, что празднование Дня Победы обязательно состоится.

В то же время из-за пандемии рассматривается возможность дистанционного проведения акции «Бессмертный полк».

В Минобороны, в свою очередь, сообщили «Известиям», что подготовка к проведению парада продолжается в соответствии с графиком.

По состоянию на 14 апреля, в России диагностировано 21 202 случая заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. 170 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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