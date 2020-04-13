В РЖД приостановили бесплатные перевозки участников ВОВ из-за COVID-19

Компания «Российские железные дороги» с 13 апреля приостанавливает бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны (ВОВ), а также их сопровождающих до отмены введенных ограничений в связи с коронавирусом. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба перевозчика.

Меру приняли «в связи с эпидемиологической обстановкой и требованием ко всем жителям России старше 65 лет не покидать места проживания для минимизации риска заражения коронавирусной инфекцией». Согласно поручению премьер-министра Михаила Мишустина от 2 апреля, в России лицам старше 65 лет следует соблюдать режим самоизоляции, они могут взять больничные листы на 14 календарных дней.

Как социально ответственные компании, ОАО «РЖД» и АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) принимают «это непростое решение, заботясь в первую очередь о здоровье и безопасности ветеранов», отмечается на сайте.

Бесплатные перевозки возобновят сразу после снятия ограничительных мер.

В феврале РЖД в канун 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне предоставила бессрочный и безлимитный бесплатный проезд инвалидам и участникам ВОВ во всех поездах дальнего следования внутрироссийского сообщения. С каждым льготником мог бесплатно проследовать один сопровождающий.

По данным оперштаба на 12 апреля, в России 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах, умерло 130 пациентов.

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