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В Кремле пообещали рассмотреть просьбу о переносе парада Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Кремле обсудят предложение ветеранских организаций с просьбой о переносе парада Победы на более позднюю дату. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Это обращение будет рассмотрено», — сказал он.

Ранее 15 апреля ветеранские организации направили президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой отложить парад Победы из-за ситуации с коронавирусом. Они заявили, что праздник должен быть «не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников».

Перенос шествия станет проявлением уважения не только к ветеранам, но и к военнослужащим, а также «ко всем нашим гражданам, которые отмечают День Победы как главный праздник нашей Великой России», считают авторы письма.

11 апреля Песков заявил, что решений о переносе парада Победы на фоне пандемии коронавируса не принималось, данная мера будет рассматриваться с учетом развития ситуации. Однако он заверил, что празднование Дня Победы обязательно состоится.

В то же время из-за пандемии рассматривается возможность дистанционного проведения акции «Бессмертный полк».

По последним данным, в России зарегистрировано 24 490 случаев заболевания, выздоровели — 1986 пациентов, скончались — 198.

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