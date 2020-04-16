Чудо сантехники: какие услуги стали виртуальными из-за карантина

Спрос на найм работников, готовых предложить свои услуги в онлайн-режиме, вырос на 20–30%, рассказали «Известиям» представители профильных сервисов. А количество предложений — втрое. Сантехники устраивают дистанционные уроки по ремонту, стилисты помогают разобрать гардероб, а няни на расстоянии играют с детьми. Эксперты считают, что карантин подтолкнет представителей сферы услуг к пересмотру своей работы, и формат мастер-классов останется востребованным даже после окончания домашнего затворничества.

Потеряли реальность

Вслед за офисными сотрудниками на удаленку стали переходить представители самых разных сфер услуг.

— Количество резюме, предполагающих дистанционный формат работы, за период 1–15 апреля составило свыше 19 тыс., что более чем в три раза превышает показатели первых двух недель марта , — рассказали «Известиям» в hh.ru.

Почти все профильные компании фиксируют и рост спроса. В марте, по сравнению с февралем, интерес к дистанционной работе вырос на 20%, отметили в YouDo.com. В апреле, по сравнению с последней неделей марта, количество заказов онлайн-услуг увеличилось на 36%, добавили в Profi.ru.

Чудо сантехники Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Введение спецпропусков в некоторых регионах России сделало невозможной работу многих специалистов. Из-за сложившейся ситуации представители сфер, для которых ранее дистанционная работа казалась немыслимой, стали уходить в интернет.

— Большинство наших исполнителей — это физические лица. В настоящее время получать пропуска как работники они не могут, так как мы не являемся их работодателем. Многие исполнители имеют статус самозанятых. Но остается неясным порядок получения пропусков и для них, даже в категориях деятельности, которая не подпала под ограничения , — рассказали «Известиям» в YouDo.com.

Чиним онлайн

Одними из первых в дистанционный формат перевели свои услуги преподаватели и репетиторы. Вслед за ними в интернет отправились фитнес-тренеры. По данным YouDo.com, спрос на занятия с репетиторами в марте, по сравнению с февралем, вырос на 15%. А на прошлой неделе количество заказов в этой категории увеличилось на 40% относительно предыдущей. В сервисе «Юла» отметили, что просмотры объявлений, связанных с онлайн-образованием, выросли в 2,6 раза.

В России с начала периода самоизоляции появилась и принципиально новая услуга — онлайн-няня. Такая работа подразумевает занятия и игры с ребенком по видеосвязи, пока родители заняты своими делами.

Чудо сантехники Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Уже есть предложения по онлайн-консультациям среди сантехников, электриков, мастеров по ремонту бытовой техники, сборке мебели, подключению ТВ и интернета, рассказали в Profi.ru. Свои дистанционные услуги предлагают ветеринары, психологи, косметологи и стилисты.

Самые необычные примеры от сервиса «Юла» — это онлайн-помощь по ремонту одежды и обуви, разбору гардероба, консультирование по подбору бытовой техники.

— Благодаря карантину мы узнали, что представители некоторых сфер, не видевшие себя раньше в дистанционной работе, идеально в нее вписываются. Например, индустрия организации праздников нашла для себя новый перспективный формат. На онлайн-вечеринке можно собрать большое число друзей со всего мира, а то и вовсе устроить целый квест, — поделился президент федеральной event-сети Rublev Family Станислав Рублёв.

По его мнению, государству стоит поддержать обучение специалистов навыкам удаленной работы.

Давно пора

Режим самоизоляции показал необходимость как трансформации традиционного понимания сферы услуг, так и создания онлайн-сервисов. Один из первых уроков, который должно извлечь общество: сегодня требуется ускоренная цифровизация наиболее востребованных направлений, уверены эксперты.

— Это диагностика заболеваний и их лечение, уборка, кулинария, торговля, строительство и ремонт. Второе важное направление — разработка технологий электронного сервиса — от нотариата до ЗАГСа. Причем всё это должно обеспечиваться высочайшим уровнем надежности. Перегруженности и сбоев интернета быть не должно, — подчеркнула вице-президент, руководитель исполнительного комитета «Деловой России» Нонна Каграманян.

По ее словам, государству и бизнесу необходимо сфокусироваться на развитии онлайн-технологий, а также на подготовке соответствующих кадров.

Сложившаяся экономическая и эпидемиологическая обстановка, связанный с ней переход на дистанционную работу, безусловно, вызовут рождение новых профессий, уверен основатель международного онлайн-университета Swiss International Institute Lausanne Иван Петуховский.

Чудо сантехники Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По его словам, это онлайн-консультанты по оптимизации бизнес-процессов, цифровые кураторы или удаленные помощники, которые работают с письмами, планируют встречи и командировки, а также специалисты экономического блока (финансисты, бухгалтеры). Постепенно мир движется к тому, что часть услуг будет предоставляться на расстоянии.

— В последние годы в банках системные администраторы стараются рутинные вопросы, связанные с драйверами, настройками, подключениями или какими-то программными ошибками, исправлять именно дистанционно. Ситуация, когда сисадмин по звонку или заявке сотрудника приходит в его офис, уже редкость, — напомнил управляющий партнер Marketing Logic Дмитрий Галкин.

Все возрасты покорны

Вынужденное затворничество заставило даже пожилых людей активно осваивать Всемирную сеть. Например, в интернет-магазине Wildberries рассказали «Известиям», что с 30 марта по 9 апреля число заказчиков в возрастной категории 55+ выросло в три раза.

Не исключено, что скоро старшее поколение сможет использовать интернет не только для покупок, но и для дополнительного заработка. Сейчас больше всего специалистов преклонного возраста зарегистрировано в категориях «Ремонт цифровой техники», «Репетиторы и обучение», «Установка и ремонт техники» и «Юридическая помощь».

— У нас есть 70-летний репетитор по физике и математике, 73-летний реставратор мебели с частной мастерской и 75-летний художник-дизайнер , — рассказали «Известиям» в YouDo.com.

Дистанционные условия труда требуют от представителей «старого» формата новых знаний, повышения их компетенций, квалификации, подчеркнул Иван Петуховский. Если в России создать подходящие условия, пожилые люди станут еще более активно осваивать интернет для дополнительного заработка, считает он.