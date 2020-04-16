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Чудо сантехники: какие услуги стали виртуальными из-за карантина

Число специалистов, готовых трудиться онлайн, выросло в три раза
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полигенько
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Чудо сантехники: какие услуги стали виртуальными из-за карантина
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2020-04-15 16:54:10
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Спрос на найм работников, готовых предложить свои услуги в онлайн-режиме, вырос на 20–30%, рассказали «Известиям» представители профильных сервисов. А количество предложений — втрое. Сантехники устраивают дистанционные уроки по ремонту, стилисты помогают разобрать гардероб, а няни на расстоянии играют с детьми. Эксперты считают, что карантин подтолкнет представителей сферы услуг к пересмотру своей работы, и формат мастер-классов останется востребованным даже после окончания домашнего затворничества.

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Потеряли реальность

Вслед за офисными сотрудниками на удаленку стали переходить представители самых разных сфер услуг.

Количество резюме, предполагающих дистанционный формат работы, за период 1–15 апреля составило свыше 19 тыс., что более чем в три раза превышает показатели первых двух недель марта, — рассказали «Известиям» в hh.ru.

Почти все профильные компании фиксируют и рост спроса. В марте, по сравнению с февралем, интерес к дистанционной работе вырос на 20%, отметили в YouDo.com. В апреле, по сравнению с последней неделей марта, количество заказов онлайн-услуг увеличилось на 36%, добавили в Profi.ru.

Чудо сантехники
Женщина на удаленной работе
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Введение спецпропусков в некоторых регионах России сделало невозможной работу многих специалистов. Из-за сложившейся ситуации представители сфер, для которых ранее дистанционная работа казалась немыслимой, стали уходить в интернет.

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Большинство наших исполнителей — это физические лица. В настоящее время получать пропуска как работники они не могут, так как мы не являемся их работодателем. Многие исполнители имеют статус самозанятых. Но остается неясным порядок получения пропусков и для них, даже в категориях деятельности, которая не подпала под ограничения, — рассказали «Известиям» в YouDo.com.

Чиним онлайн

Одними из первых в дистанционный формат перевели свои услуги преподаватели и репетиторы. Вслед за ними в интернет отправились фитнес-тренеры. По данным YouDo.com, спрос на занятия с репетиторами в марте, по сравнению с февралем, вырос на 15%. А на прошлой неделе количество заказов в этой категории увеличилось на 40% относительно предыдущей. В сервисе «Юла» отметили, что просмотры объявлений, связанных с онлайн-образованием, выросли в 2,6 раза.

В России с начала периода самоизоляции появилась и принципиально новая услуга — онлайн-няня. Такая работа подразумевает занятия и игры с ребенком по видеосвязи, пока родители заняты своими делами.

Чудо сантехники
Педагог проводит дистанционное занятие с учениками
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Уже есть предложения по онлайн-консультациям среди сантехников, электриков, мастеров по ремонту бытовой техники, сборке мебели, подключению ТВ и интернета, рассказали в Profi.ru. Свои дистанционные услуги предлагают ветеринары, психологи, косметологи и стилисты.

Самые необычные примеры от сервиса «Юла» — это онлайн-помощь по ремонту одежды и обуви, разбору гардероба, консультирование по подбору бытовой техники.

— Благодаря карантину мы узнали, что представители некоторых сфер, не видевшие себя раньше в дистанционной работе, идеально в нее вписываются. Например, индустрия организации праздников нашла для себя новый перспективный формат. На онлайн-вечеринке можно собрать большое число друзей со всего мира, а то и вовсе устроить целый квест, — поделился президент федеральной event-сети Rublev Family Станислав Рублёв.

По его мнению, государству стоит поддержать обучение специалистов навыкам удаленной работы.

Давно пора

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Режим самоизоляции показал необходимость как трансформации традиционного понимания сферы услуг, так и создания онлайн-сервисов. Один из первых уроков, который должно извлечь общество: сегодня требуется ускоренная цифровизация наиболее востребованных направлений, уверены эксперты.

— Это диагностика заболеваний и их лечение, уборка, кулинария, торговля, строительство и ремонт. Второе важное направление — разработка технологий электронного сервиса — от нотариата до ЗАГСа. Причем всё это должно обеспечиваться высочайшим уровнем надежности. Перегруженности и сбоев интернета быть не должно, — подчеркнула вице-президент, руководитель исполнительного комитета «Деловой России» Нонна Каграманян.

По ее словам, государству и бизнесу необходимо сфокусироваться на развитии онлайн-технологий, а также на подготовке соответствующих кадров.

Сложившаяся экономическая и эпидемиологическая обстановка, связанный с ней переход на дистанционную работу, безусловно, вызовут рождение новых профессий, уверен основатель международного онлайн-университета Swiss International Institute Lausanne Иван Петуховский.

Чудо сантехники
офис
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По его словам, это онлайн-консультанты по оптимизации бизнес-процессов, цифровые кураторы или удаленные помощники, которые работают с письмами, планируют встречи и командировки, а также специалисты экономического блока (финансисты, бухгалтеры). Постепенно мир движется к тому, что часть услуг будет предоставляться на расстоянии.

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— В последние годы в банках системные администраторы стараются рутинные вопросы, связанные с драйверами, настройками, подключениями или какими-то программными ошибками, исправлять именно дистанционно. Ситуация, когда сисадмин по звонку или заявке сотрудника приходит в его офис, уже редкость, — напомнил управляющий партнер Marketing Logic Дмитрий Галкин.

Все возрасты покорны

Вынужденное затворничество заставило даже пожилых людей активно осваивать Всемирную сеть. Например, в интернет-магазине Wildberries рассказали «Известиям», что с 30 марта по 9 апреля число заказчиков в возрастной категории 55+ выросло в три раза.

Не исключено, что скоро старшее поколение сможет использовать интернет не только для покупок, но и для дополнительного заработка. Сейчас больше всего специалистов преклонного возраста зарегистрировано в категориях «Ремонт цифровой техники», «Репетиторы и обучение», «Установка и ремонт техники» и «Юридическая помощь».

У нас есть 70-летний репетитор по физике и математике, 73-летний реставратор мебели с частной мастерской и 75-летний художник-дизайнер, — рассказали «Известиям» в YouDo.com.

Дистанционные условия труда требуют от представителей «старого» формата новых знаний, повышения их компетенций, квалификации, подчеркнул Иван Петуховский. Если в России создать подходящие условия, пожилые люди станут еще более активно осваивать интернет для дополнительного заработка, считает он.

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