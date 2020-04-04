Покиньте пост: ученых из медучреждений переводят на удаленку

Сотрудников научных подразделений медучреждений могут переводить на удаленный режим работы из-за COVID-19. Об этом «Известиям» сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. По его словам, он уже обсудил этот вопрос с главой Минздрава Михаилом Мурашко . Ранее сенатору поступали жалобы от научных работников, не занимающихся врачебной практикой, о том, что их заставляют ходить на работу, подвергая себя риску. На прошлой неделе сенатор направил в Минздрав письмо (есть в распоряжении «Известий») с просьбой обратить внимание на ситуацию. При этом ученые, способные оказывать медицинскую помощь, продолжат работать очно, пояснили специалисты.

Быстрая реакция

О возмущении научного персонала из-за отказа перевести их на удаленный режим работы «Известиям» рассказал сенатор Сергей Калашников. В его адрес поступали многочисленные обращения от сотрудников научных подразделений медицинских учреждений — например, из Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, Эндокринологического научного центра РАМН Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена. По словам работников, руководители не отпускали их домой, ссылаясь на отсутствие указаний Минздрава . Ученые жаловались на то, что к решению о переводе на удаленный режим работы подошли формально. Среди научного состава медцентров большое количество людей старшего поколения, находящихся в группе риска, которые вынуждены приезжать на работу на общественном транспорте.

На прошлой неделе сенатор направил главе Минздрава Михаилу Мурашко письмо с просьбой обратить внимание на обращения ученых (есть в распоряжении «Известий). На этой неделе, по словам сенатора, они обсудили ситуацию по телефону и сошлись во мнении, что заставлять научных сотрудников, не занимающихся разработкой вакцины против инфекции и не принимающих пациентов, не имеет смысла.

у1 Глава Минздрава Михаил Мурашко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Министр здравоохранения очень оперативно и правильно отреагировал на ситуацию. Он уже дал команду, что научные сотрудники должны уйти на самоизоляцию . И мне уже позвонили из двух медицинских учреждений и поблагодарили за помощь, — заявил «Известиям» сенатор.

Предложение перевести научных сотрудников медучреждений вполне разумно, однако нужно учитывать желания самих работников, ведь в домашних условиях иногда сложно достичь поставленных целей, тем более при отсутствии нужного оборудования . Таким мнением с «Известиями» поделился завкафедрой вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский.

— Если есть возможность перевести на удаленный режим, то лучше, конечно, это сделать. Однако переусердствовать с мерами предосторожности тоже не стоит. Нужно позволить людям работать в привычном ритме, если они этого хотят и соблюдают все предписанные правила, — считает ученый.

«Известия» направили запрос в Минздрав.

Рабочие моменты

За учеными оставили право выбора, поэтому при желании они могут приехать в медицинский центр, рассказала «Известиям» руководитель отделения организационно-методической работы и телемедицинских консультаций Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Татьяна Клименко.

— Если научный сотрудник не задействован в оказании медицинской помощи, по согласованию с ним он переводится на удаленный режим работы, — пояснила она.

у2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ученые, принимающие пациентов, продолжают работать очно, сообщил «Известиям» детский врач-психотерапевт центра В.П. Сербского, доктор медицинских наук Лев Пережогин. В сложившейся эпидемиологической ситуации специалисты, способные оказывать медицинскую помощь, в полной мере осознают свою ответственность.

— Все равно приходится работать и принимать пациентов. Для меня принципиально никакой разницы нет: я — врач и ученый, при этом врач — в первую очередь. Поэтому для меня сейчас находиться на своем рабочем месте — это дело чести , — отметил он.

Во время обращения к гражданам 25 марта президент Владимир Путин объявил, что рабочая неделя с 30 марта по 5 апреля станет выходной. При этом он отметил, что медицинские учреждения, аптеки, банки, транспорт и органы власти всех уровней продолжат работу. Длинные выходные, по его словам, призваны снизить скорость распространения инфекции. 2 апреля режим нерабочих дней был продлен до конца месяца.

Вскоре после заявления президента большинство регионов РФ приняли дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса. Почти во всех субъектах введен режим самоизоляции для граждан любого возраста. Теперь россиянам разрешается выходить на улицу только за продуктами, лекарствами, для выгула домашних животных или чтобы выкинуть мусор. Также можно поехать на работу, если сотрудника еще не перевели на удаленный режим . По словам некоторых чиновников, ужесточение мер предосторожности связано с тем, что многие проигнорировали рекомендации не покидать свои дома.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой болезни COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более миллиона случаев заражения, свыше 50 тыс. человек скончались. Общее число больных инфекцией в России перешагнуло за 4 тыс., 34 умерли, 281 пациент выздоровел. Большая часть заражений выявлена в Москве.